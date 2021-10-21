Üye Girişi
Okullarda Kurulacak Hibrit Kütüphaneler ile Bilgiye Erişim Artıyor - Son Dakika

Okullarda Kurulacak Hibrit Kütüphaneler ile Bilgiye Erişim Artıyor

21.10.2021 08:47
Okullarda Kurulacak Hibrit Kütüphaneler ile Bilgiye Erişim Artıyor

Hamitler TOKİ, Öztimurlar ve Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yapılan ziyaretler boyunca Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür finansal ve iş okuryazarlığının mesleki eğitimdeki önemini vurguladı.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve German Sparkassenstiftung for International Cooperation (German Sparkassenstiftung) arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Sparkassenstiftung Türkiye Temsilcisi Hande Demirtola Meydan genç girişimcileri okullarında ziyaret etti ve 2022 senesi Ocak ayında faaliyete geçecek olan hibrit kütüphanelerin durumunu inceledi.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Sparkassenstiftung Türkiye Temsilcisi Hande Demirtola Meydan ise MEB ile yaptıkları iş birliği protokolü kapsamında Bursa'daki pilot okullarda ve halk eğitimi merkezlerinde bilgiye erişimin kolaylaşması amacıyla hibrit kütüphanelerin ve bilişim laboratuvarlarının kurulacağını dile getirdi. Toplam 24 okulda ve 5 Halk Eğitimi Merkezinde kurulacak hibrit kütüphane ve bilişim laboratuarları ile bilgiye erişim kolaylaşacak, eğitimler uzaktan verilebilecek ve çeşitli etkinlikler ile aileler bir araya gelebilecek.

Sparkassenstiftung Türkiye'nin, Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve MEB iş birliği ile yürütülen "Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı" Projesi kapsamında, bir yandan okullarda 'Finansal ve İş Okuryazarlığı' eğitimleri verilirken, bir yandan da hibrit kütüphaneler ile bilgiye erişim imkânı çoğalacak. Verilen eğitimler ve kurulan kütüphaneler ile öğrencilerin; kitap, taşınabilir bilgisayar, tablet gibi birçok materyal ile öğrenirken eğlenmesi ve okul içinde ve/veya dışında eğitim alabilmesi amaçlanıyor.

Bursalı Liseliler İş Oyunları ile Mesleğe Hazırlanıyor

MEB ve Sparkassenstiftung'un birlikte yürüttüğü proje kapsamında Bursa'da düzenlenen İş Oyunları Eğitmen Eğitimleri ile ekim ayı boyunca 74 öğretmene ulaşıldı. Eğitimleri tamamlayan öğretmenler, Kasım ayında Bursalı meslek liselilere finansal ve iş okuryazarlık eğitimleri vermeye başlayacak.Yıl sonuna kadar beş farklı ilden eğitimlere katılan, 280 öğretmenin bir sene içerisinde en az 5000 öğrenciye ulaşması ve bu öğrencilerin finansal ve iş okuryazarlık oranlarını artırması hedefleniyor.

Finansal ve iş okuryazarlığı eğitimlerini, yenilikçi bir eğitim yöntemi olan 'Oyun Temelli Eğitim' metodu ile anlatan Sparkassenstiftung, Bursa'daki meslek lisesi öğrencilerini finansal ve işletme bilgilerinin geliştirilmesi, girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve finansmana erişim konusundaki farkındalık seviyelerinin artırılması konularında destekliyor. 'Mikro İş Oyunu' ve 'Birikim Oyunu' eğitim modülleri ile katılımcılar, eğitim sırasında kendi aile bütçelerini ve işletmelerini oyun panosu üzerinden yönetiyor.

Okullarda Kurulacak Hibrit Kütüphaneler ile Bilgiye Erişim Artıyor

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, oyunlar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Okullarda Kurulacak Hibrit Kütüphaneler ile Bilgiye Erişim Artıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti 08:32 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi 07:58 MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor 07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor
Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği 07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler 07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 23:25 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı
İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı 22:10 İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? 19:13 Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?

Son Dakika Haberleri
08:31 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti
08:18 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et
07:55 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor
07:41 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık
07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap
07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler
07:39 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
Yasak Elma'nın 117. bölümünden ilk fragman yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor Yasak Elma'nın 117. bölümünden ilk fragman yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor         
08:33
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü         
07:56
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi         
07:40
Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi         
22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 08:53:12. #1.12#
SON DAKİKA: Okullarda Kurulacak Hibrit Kütüphaneler ile Bilgiye Erişim Artıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement