Okullarda Kurulacak Hibrit Kütüphaneler ile Bilgiye Erişim Artıyor - Son Dakika

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve German Sparkassenstiftung for International Cooperation (German Sparkassenstiftung) arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Sparkassenstiftung Türkiye Temsilcisi Hande Demirtola Meydan genç girişimcileri okullarında ziyaret etti ve 2022 senesi Ocak ayında faaliyete geçecek olan hibrit kütüphanelerin durumunu inceledi.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Sparkassenstiftung Türkiye Temsilcisi Hande Demirtola Meydan ise MEB ile yaptıkları iş birliği protokolü kapsamında Bursa'daki pilot okullarda ve halk eğitimi merkezlerinde bilgiye erişimin kolaylaşması amacıyla hibrit kütüphanelerin ve bilişim laboratuvarlarının kurulacağını dile getirdi. Toplam 24 okulda ve 5 Halk Eğitimi Merkezinde kurulacak hibrit kütüphane ve bilişim laboratuarları ile bilgiye erişim kolaylaşacak, eğitimler uzaktan verilebilecek ve çeşitli etkinlikler ile aileler bir araya gelebilecek.

Sparkassenstiftung Türkiye'nin, Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve MEB iş birliği ile yürütülen "Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı" Projesi kapsamında, bir yandan okullarda 'Finansal ve İş Okuryazarlığı' eğitimleri verilirken, bir yandan da hibrit kütüphaneler ile bilgiye erişim imkânı çoğalacak. Verilen eğitimler ve kurulan kütüphaneler ile öğrencilerin; kitap, taşınabilir bilgisayar, tablet gibi birçok materyal ile öğrenirken eğlenmesi ve okul içinde ve/veya dışında eğitim alabilmesi amaçlanıyor.

Bursalı Liseliler İş Oyunları ile Mesleğe Hazırlanıyor

MEB ve Sparkassenstiftung'un birlikte yürüttüğü proje kapsamında Bursa'da düzenlenen İş Oyunları Eğitmen Eğitimleri ile ekim ayı boyunca 74 öğretmene ulaşıldı. Eğitimleri tamamlayan öğretmenler, Kasım ayında Bursalı meslek liselilere finansal ve iş okuryazarlık eğitimleri vermeye başlayacak.Yıl sonuna kadar beş farklı ilden eğitimlere katılan, 280 öğretmenin bir sene içerisinde en az 5000 öğrenciye ulaşması ve bu öğrencilerin finansal ve iş okuryazarlık oranlarını artırması hedefleniyor.

Finansal ve iş okuryazarlığı eğitimlerini, yenilikçi bir eğitim yöntemi olan 'Oyun Temelli Eğitim' metodu ile anlatan Sparkassenstiftung, Bursa'daki meslek lisesi öğrencilerini finansal ve işletme bilgilerinin geliştirilmesi, girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve finansmana erişim konusundaki farkındalık seviyelerinin artırılması konularında destekliyor. 'Mikro İş Oyunu' ve 'Birikim Oyunu' eğitim modülleri ile katılımcılar, eğitim sırasında kendi aile bütçelerini ve işletmelerini oyun panosu üzerinden yönetiyor.