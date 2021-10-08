Üye Girişi
Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak - Son Dakika

Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak

08.10.2021 11:24

Sivas Belediyesinde büro görevlisi olarak çalışan ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce arkeoloji bölümünü birincilikle bitiren 53 yaşındaki Ayşe Er, antropoloji ana bilim dalındaki yüksek lisansını da başarıyla tamamladı.

Sivas Belediyesinde büro görevlisi olarak çalışan ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce arkeoloji bölümünü birincilikle bitiren 53 yaşındaki Ayşe Er, antropoloji ana bilim dalındaki yüksek lisansını da başarıyla tamamladı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 23 yıl önce mezun olan Ayşe Er, çocukluk hayali arkeoloji bölümünü de 3 yıl önce birincilikle bitirdi.

Eğitimin yaşının olmadığını gösteren Er, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Ana Bilim Dalı Bölümünde yüksek lisans eğitimini de tamamlayarak diplomasını aldı.

Ayşe Er, AA muhabirine, yeni hedefinin arkeoloji bölümünde doktora yapmak olduğunu söyledi.

Arkeolojinin çocukluk hayali olduğunu belirten Er, "Bunu gerçekleştirmek için yola çıktım. Bu yolda çok değerli hocalarla karşılaştım, bunu devam ettirmek istiyorum. Doktora kısmını da tamamlamak istiyorum. Zaten kep atmamıştım, ne zaman doktorayı bitireceğim o zaman kepimi atacağım, durmak yok." dedi.

Er, gençlik yıllarında Sivas'ta arkeoloji bölümü olmadığı için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü tercih etmek zorunda kaldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Arkeoloji bölümünün açıldığını duyar duymaz üniversite sınavlarına girdim ve kazandım. Hemen kaydımı yaptırdım. Bu içimdeki coşkuyu bir türlü durduramadım. Ne zaman başımı yastığa koysam arkeoloji rüyalarıma giriyordu. Kazandıktan sonra öyle bir şevk ile okudum ki hiç arkama bakmadım. Başaracağımı biliyordum, severek yapabileceğimi biliyordum. Arkeoloji anlamında daha çok şey yapabileceğimi biliyorum, devam edeceğim durmayacağım. Daha güzel şeyler yapacağım."

"Şu yaşa geldim, ne olacak hiç demedim"

Babasının tarihe meraklı olduğunu, kendisinin de izlediği belgesellerle büyüdüğünü dile getiren Er, "Arkeoloji her anlamda bana mutluluk katıyor. Kazı alanı bir başka, öğrendiğim bilgiler bir başka, hocalarımın bilgileri bir başka feyiz veriyor. İyi ki de geç okumuşum, böyle hocalarım ile okumuşum. Belki erken okusam bu hocalarıma denk gelmeyecektim. Geriye dönük hiç üzülmedim, keşke erken okusaydım demedim. İyi ki de şimdi okumuşum, çok güzel bir sınıfım vardı. Sınıf arkadaşlarıma, hocalarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Er, yaşının eğitim hayatında hiçbir zaman sorun teşkil etmediğine dikkati çekerek zor günlerinde sınıf arkadaşlarının kendisine büyük destek olduğunu ifade etti.

Hem hayat, hem okul mücadelesini devam ettirdiğini dile getiren Er, "Durmak yok, yola devam; şimdi sıra doktorada. Doktora ne zaman bitecek ben kepimi o zaman fırlatacağım." diye konuştu.

Okuma hayali konusunda tavsiyelerde de bulunan Er, "Kimse yaşını düşünmesin, ben bir türlü yaşımı hesaplayamadım. Ben şu yaşa geldim, ne olacak hiç demedim, eğitimimim boyunca hiç demedim. Yaşımı ben hissetmediğim için sınıf arkadaşlarıma da hissettirmedim. Beni bir büyükleri gibi değil de akranları gibi gördüler, her yere birlikte gittik. Hocalarım beni yaşıtları gibi görmedi, diğer öğrenciler gibi gördü. Öyleydim çünkü onlara onu hissettirmedim, ne mutlu bana. Tek korkum şuydu; onlar gençti, hafızaları güzeldi acaba ben onların yanında bir tık geri kalabilir miydim, başaramaz mıydım diye düşündüm. Arkeoloji hevesi o kadar çoktu ki onları görmedim bile ben aldım başımı gittim." diye konuştu.

"Öğrencilerimizi böyle görünce biz de heyecanlanıyoruz"

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır ise Ayşe Er'in lisans eğitiminden bu yana çok ilgili, çalışkan ve meraklı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Er'in yaşına rağmen diğer öğrencilerden daha başarılı olduğunu belirten Çayır, "Farklı bir bölümden gelmesine rağmen çok büyük bir azmi var. Sonrasında arkeolojiye devam etmek istemesi, gösterdiği azim her zaman beni bir hoca olarak çok mutlu etmiştir. Öğrencilerimizi böyle görünce biz de heyecanlanıyoruz, daha çok öğretme isteği doğuyor. Bu nedenle çalışmalarının devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak
Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak
Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak
Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak
Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak

Antropoloji, Arkeoloji, Doktora, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak 11:58 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi 11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı 11:26 ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 11:17 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş 09:58 Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş

Son Dakika Haberleri
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım
11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:02
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi         
11:58
Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu         
11:45
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır         
11:40
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı         
10:10
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement