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Okuyan köy... 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti - Son Dakika

Okuyan köy... 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

26.10.2021 16:26

Okuyan köy... 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı 350 nüfuslu Zile Mahallesi'nde şimdiye kadar 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti.

Okuyan köy... 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı 350 nüfuslu Zile Mahallesi'nde şimdiye kadar 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı 350 nüfuslu Zile Mahallesi; Türkiye'de adından söz ettiren kişileri yetiştirdi. DSP hükümeti döneminde Başbakan Bülent Ecevit'in yardımcılığını yapan Hüsamettin Özkan, Orgeneral Doğan Güneş gibi isimler, Zile Mahallesi'nde yetişti. Zile Mahallesi Muhtarı Cuma Karataş, "Zile'mizin şuanda 350 gibi nüfusu var. Zamanında 700 gibi bir nüfusa sahip mahallemizde Türkiye adına önemli 20 tane profesör, siyaset adamları ve generaller yetişti. Hüsamettin Özkan gibi Başbakan yardımcılığı yapmış, Türk siyasetine yön vermiş siyaset adamlarımız yetişti. Prof. Dr. Oya Güver Oğuz, Prof. Dr. Turhan Atalay, Prof. Dr. Tuncel Erciyes, Prof. Dr. Adnan Menevşe, Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu, Prof. Dr. Güler Zilelioğlu gibi profesörlerimiz yetişmiş. Doğan Güneş gibi generallerimiz yetişti. Şuanda eskiye göre okuma durumu çok düşük. Gençlere tavsiyem okumaya önem vermesi, ileri görüşlü olması, vatanına milletine faydalı birey olması ve büyüklerine saygı küçüklerine sevgi göstermesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Zile Mahallesi sakinlerinden Ali Alay da, "Doğma büyüme Zileliyim ve Zile'mizi çok seviyorum. Öncelikle bizi bu gurura eriştirdikleri için doktorlarımıza, profesörlerimize, Başbakan Yardımcılığı yapmış Hüsamettin Özkan'a ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz onlarla büyüdük, onların isimleri ile hep yaşadık. Zile denildiği zaman biz hep Profesörlerimiz, Doktorlarımız ile bilindik. O zamanlar Develi'mizin nüfusu 30 bin iken Zile'mizin nüfusu 700'ti ve 20 tane profesör, doktor, general ve siyaset adamlarının çıkması gurur verici. Zile'miz Kayseri'de sevilen sayılan ve medeniyetin yayıldığı bir kasabaydı ama şuanda çok farklı yerlere geldik" dedi.

Okuyan köy... 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti
Okuyan köy... 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti
Okuyan köy... 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti
Okuyan köy... 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

Hüsamettin Özkan, Başbakan, Kayseri, Develi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Okuyan köy... 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti - Son Dakika


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