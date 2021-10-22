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Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış - Son Dakika

Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış

22.10.2021 11:03
Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış

ANKARA'da, 10 sene önce 2 yıl arayla kaybolan Oğulcan Bertan (21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) kardeşleri öldürüp, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla tutuklanan anne Fariye Güler (51) ile eski eşi İbrahim Terzioğlu'nun (57) ifadeleri ortaya çıktı.

ANKARA'da, 10 sene önce 2 yıl arayla kaybolan Oğulcan Bertan (21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) kardeşleri öldürüp, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla tutuklanan anne Fariye Güler (51) ile eski eşi İbrahim Terzioğlu'nun (57) ifadeleri ortaya çıktı. İbrahim Terzioğlu, 2 kardeşi anneleri ile olan ilişkisine karşı çıkmaları nedeniyle Fahriye Güler'in (51) baskısı sonucu öldürdüğünü iddia ederek, Oğulcan'a hobi bahçesinde su kuyusu kazma bahanesiyle mezarını kazdırdığını daha sonra tüfekle öldürüp, buraya gömdüğünü söyledi. Fahriye Güler de ağabeyinin ortadan kaybolmasından kendilerini sorumlu tutan küçük oğlu Özgür Çağkan Barış'ı da öldürdüklerini söyledi.

Fahriye Güler, 2 oğlunun babası olan ilk eşinden 2009'de boşandıktan sonra İbrahim Terzioğlu ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 2011 yılında Fahriye Güler'in büyük oğlu Oğulcan Bertan, 2 sene sonra da küçük oğlu Özgür Çağkan Barış Karaoğlu, ortadan kayboldu. Aile, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda 2 kardeşin izine rastlanılmadı. 1 yıl önce yeniden çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fahriye Güler'in 2015 yılında evlenip, 2018'de boşandığı İbrahim Terzioğlu'nu teknik ve fiziki takibe aldı. İkilinin telefon görüşmelerinde, sürekli Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinden bahsetmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

TUTUKLANDILARElde edilen deliller ışığında anne Fahriye Güler, eski eşi İbrahim Terzioğlu ile onun oğlu Arman Terzioğlu gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki sorgularında, kayıp 2 kardeşi öldürerek daha önce kendilerine ait olan, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Keşif yapılması için hobi bahçesine götürülen İbrahim Terzioğlu'nun gösterdiği 2 noktada iş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında; kayıp kardeşlerin olduğu değerlendirilen, insana kemikleri bulundu. Kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu ile Arman Terzioğlu, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.'BERABER KAZDIĞIMIZ SU KUYUSUNA GÖMDÜM'Şüpheliler Fahriye Güler ve İbrahim Terzioğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İbrahim Terzioğlu, Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış'ı, anneleri ile olan ilişkisine karşı çıkmaları üzerine Fahriye Güler'in baskısı sonucu öldürdüğünü iddia etti. Terzioğlu, önce Oğulcan'ı öldürdüğünü anlatarak, "Oğulcan'ı hobi bahçesine ateş etmeyi öğretmek için götürdüm. Orada su kuyusu açma bahanesiyle onu gömmeyi planladığım mezarı kazdık daha sonra tüfekle atış yaptık. Atış sırasında Oğulcan 'Sıra sende baba' dedi. Onu duyunca vuramadım. Bunu akşam Fahriye'ye söyleyince bana bozuk attı. Ertesi gün ateş etmeyi öğretmek için yine bahçeye gittik. Göğsüne bir el, düşünce de kafasına bir el ateş ettim sonra beraber kazdığımız su kuyusuna gömdüm" dedi. 'PUDİNGİNE UYKU İLACI KOYDUM'Fahriye Güler ise ifadesinde, İbrahim Terzioğlu ile noterde tanıştıklarını, o sırada evli olduğunu ve büyük oğlu Oğulcan'ın bu durumdan şüphelenerek kendisine baskı yaptığını söyledi. Oğlunun kıskançlık krizlerine girdini öne süren Güler, "İlişkiyi bitirmezsek bizi öldüreceğini söylüyordu. Kendi doğum gününde İbrahim'le yüzleşti ve onu evden kovdu. Oğulcan'ın ölümünden sonra da küçük oğlum Özgür Çağkan Barış da ağabeyinin ortadan kaybolmasından bizi sorumlu tutmaya başladı. Bunun üzerine Özgür'ü de öldürmeye karar verdik. O gün puding yaptım. İçine uyku ilacı koydum. Özgür bunu yedikten sonra uyudu ardından İbrahim'i çağırdım, o da demir çubukla Özgür'ün kafasına vurarak öldürdü. Kendi oğlu Arman ile cesedi çeyiz sandığına koyarak, Oğulcan'ın yanına gömdüler" diye konuştu. '2009'DAN SONRA GÖRÜŞMEDİM'

Aydın'da yaşayan 2 kardeşin babası Ahmet Karaoğlu da soruşturma kapsamında ifade verdi. 1989'da çocuklarının annesi Fahriye Güler ile evlendiklerini belirten Karaoğlu, "2006'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldık. Çocuklarımızın talebi üzerine 2008'de tekrar evlendik. Eşim o dönem noterde çalışıyordu. Ayrıldığımız dönemde İbrahim Terzioğlu ile gönül ilişkisi yaşamış. Bunu öğrenince 2009'da tekrar boşandık ve bir daha görüşmedik" diyerek, oğullarının ölümünden sorumlu tuttuğu eski eşi ve sevgilisinden şikayetçi olduğunu söyledi.


Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış
Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış
Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış
Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış
Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış
Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış
Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldürmeden önce 'su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırmış - Son Dakika


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