Üye Girişi
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum - Son Dakika

Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum

05.10.2021 11:50
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum, System.String[]

DİYARBAKIR'da HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak da adlandırılan süreçte kurban eti dağıtırken darp edilip, binadan atılan, silah ve bıçakla katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının ölümünün üzerinden 7 yıl geçti.

DİYARBAKIR'da HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak da adlandırılan süreçte kurban eti dağıtırken darp edilip, binadan atılan, silah ve bıçakla katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. 2014'ten beri günlerin geçmediğini belirten Hasan Gökguz'un babası "Mehmet Gökguz "Kurban Bayramı ile bir de 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum. O gün geldiği zaman, yeniden yaralarımız tazeleniyor" dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki iç savaş sırasında Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 'acil çağrı' başlığı altında "Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" mesajı paylaşıldı. Terör örgütü PKK yöneticileri de benzer açıklamalarda bulunarak, eylem çağrısı yaptı. 6- 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte sokak eylemleri yapıldı. Olaylarda 2 polis şehit oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi. Bağlar ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü (16), Ahmet Dakak (19), Riyat Güneş (26), Hasan Gökguz (25) ve Yusuf Er, PKK yandaşlarınca girdikleri binada darp edildi. Yusuf Er, yaralı halde kaçarken, Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz 3'üncü kattan atıldı. Atıldıktan sonra silahla vurulup bıçaklanan 4 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda Börü ile arkadaşlarının öldürülmesi ile ilgili bazı görgü tanıkları, cesetlere işkence yapıldığını söyledi. Ayrıca yaşananlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

'BU ACIYI BİZ ÖLENE KADAR UNUTMAYIZ'Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelen Hasan'ın babası Mehmet Gökguz, 2014 ile 2021 arasında hiçbir fark olmadığını belirterek şunları söyledi: "Sanki daha dün bu olaylar olmuştur. Gerçekten de her gün, saat, dakika, saniye bizim yaralarımız aynı taze oluyor. Kurban Bayramı ile bir de 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum. O gün geldiği zaman, yeniden yaralarımız tazeleniyor. Çok zordur, Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin inşallah. Evlat acısını gördük. Kimse görmesin. Gerçekten zordur. Şimdi torunlara bakıyorum. Gelip mezarlığa bakıyoruz. Bu acıyı ölene kadar unutmayız. Bu acımız hep aynıydı. Dün neyse bugün de aynı. Fark etmez. Yalnız bunda kimin parmağı varsa cezasını görsün. Gelip bize sorsunlar, ciğerlerimiz nasıl yanıyor. Azmettiriciler, sıkanlardan daha beterdir. Fitne eden katilden daha beterdir. Allah, hakkımızı bunu yapanlara bırakmasın. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada inşallah hakkımızı alacağız. Söke söke hakkımız olanı, Allah'ın yanında alacağız. Onun yanında bir şey kaybolmaz."15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 suça sürüklenen çocuğa 23'er yıl hapis cezası verildi, 3'ü firari 6 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık beraat ett


Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kobani, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi 11:48 Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor? 11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor? Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor 11:21 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? 11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum
6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor 10:28 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz

Son Dakika Haberleri
11:46 Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı
11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?
11:30 KOM verileri paylaştı! Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli aranıyor
11:27 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor
11:21 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek
11:14 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
11:11 Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları
11:09 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?
Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi         
11:53
Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı         
11:46
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek         
11:15
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu         
10:04
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 12:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement