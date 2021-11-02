Üye Girişi
ÖLDÜRÜLEN ŞEBNEM'İN TEYZESİ BİLSEYDİ O CANAVARIN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞUNU YANINDAN GEÇER MİYDİ - Son Dakika

ÖLDÜRÜLEN ŞEBNEM'İN TEYZESİ BİLSEYDİ O CANAVARIN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞUNU YANINDAN GEÇER MİYDİ

02.11.2021 08:58

DENİZLİ Kadın Platformu üyeleri, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin (25) için bir araya gelerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

DENİZLİ Kadın Platformu üyeleri, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin (25) için bir araya gelerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu belirterek gözyaşları içinde, Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar dedi.

Denizli Kadın Platformu, 27 Ekim'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin için Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu'nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıyan yaklaşık 50 kadın katıldı.

'ŞEBNEM VAHŞİCE KATLEDİLDİ, CİĞERİMİZ YANDI'

Platformun Dönem Sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şebnem'imiz vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında zararsız bir insanın cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi suçlardan 6 ayrı kaydı olan bir katil tarafından katledildi. Bir bireyin yaşam hakkını alan bu katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Biz kadınların susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Bilin istiyoruz; biz yasta değil, isyandayız. Memleketimizdeki tüm kadın düşmanlarıyla yaşamak için savaşacağız. Örgütlenerek, birbirimize kenetlenerek, yaşamı elinden alınmış katledilmiş kız kardeşlerimizin gülüşünü yüzümüze yerleştirerek mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı.

'MEYDANLARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Her kesiminden kadının yaşaması, söz sahibi olması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Odabaşıoğlu, Biz kadınlar isyanımızla büyüyüp, kararlılığımızla kazanacağız. Kadın gülüşlerimizi esir almanıza izin vermeyeceğiz. Kadınların 'ölmek istemiyorum', 'ölmeden koruyun beni', 'beni öldürdükten sonra mı tutuklayacaksınız' çığlıklarının yükselmediği bir hayatı kuracağız. Yan yana gelerek, dayanışarak, yılmayarak, mücadele ederek kazanacağız. Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz dedi.

'BİLSEYDİ O CANAVARIN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞUNU YANINDAN GEÇER MİYDİ'

Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer ise yeğenini kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek gözyaşı döktü. Yeğeninin sevgi dolu bir insan olduğunu dile getiren Gezer, Yeter artık. Sözün bittiği yerdeyiz. Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar. Çıkmasınlar zaten. Candı Şebnem. Hayat dolu. Sevgi dolu. Annesinin canı ciğeri, abisinin yoldaşıydı. Annesi söylüyor 'evde peluş battaniye bırakmadı' diyor. Evde beslediklerinden ayrıca her gün sabah yüzünü yıkamadan dışarıya çıkarmış, 'Ben torunlarımı besleyip geleceğim' diye kedileri beslermiş. Böyle sevgi dolu bir kızdı diye konuştu.

ÖLDÜRÜLEN ŞEBNEM'İN TEYZESİ BİLSEYDİ O CANAVARIN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞUNU YANINDAN GEÇER MİYDİ
ÖLDÜRÜLEN ŞEBNEM'İN TEYZESİ BİLSEYDİ O CANAVARIN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞUNU YANINDAN GEÇER MİYDİ
ÖLDÜRÜLEN ŞEBNEM'İN TEYZESİ BİLSEYDİ O CANAVARIN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞUNU YANINDAN GEÇER MİYDİ
ÖLDÜRÜLEN ŞEBNEM'İN TEYZESİ BİLSEYDİ O CANAVARIN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞUNU YANINDAN GEÇER MİYDİ

Şebnem Şirin, Denizli, Tokat, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖLDÜRÜLEN ŞEBNEM'İN TEYZESİ BİLSEYDİ O CANAVARIN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞUNU YANINDAN GEÇER MİYDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak 08:29 Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum 07:51 Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum PKK'lı teröristle röportaj yapan gazeteye Türkiye'den sert tepki: Umarız bir sonraki söyleşi DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz 07:23 PKK'lı teröristle röportaj yapan gazeteye Türkiye'den sert tepki: Umarız bir sonraki söyleşi DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda 07:11 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda İsrailli Bakan, tekerlekli sandalyeye uygun araç sağlanmadığı için BM konferansına katılamadı 00:17 İsrailli Bakan, tekerlekli sandalyeye uygun araç sağlanmadığı için BM konferansına katılamadı 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 20:58 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü
İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi 19:28 İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor 18:36 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş         
07:53
Üç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı Üç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı         
07:40
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz         
07:14
41 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Blinken'e mektup göndererek Türkiye'ye F-16'ların satılmamasını istedi 41 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Blinken'e mektup göndererek Türkiye'ye F-16'ların satılmamasını istedi         
07:10
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
8 aylık hamile eşini ve çocuğunu bırakıp başka bir kadınla düğün yaptı 8 aylık hamile eşini ve çocuğunu bırakıp başka bir kadınla düğün yaptı         
20:57
Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış         
19:11
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar         
17:30
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 09:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: ÖLDÜRÜLEN ŞEBNEM'İN TEYZESİ BİLSEYDİ O CANAVARIN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞUNU YANINDAN GEÇER MİYDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement