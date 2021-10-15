Ölü yunus balığı karaya vurdu - Son Dakika

Ölü yunus balığı karaya vurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, ölü yunus balığı karaya vurdu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, ölü yunus balığı karaya vurdu. Edinilen bilgiye göre, Cide'ye bağlı Kumluca Mahallesi'nde ölü yunus balığı karaya vurdu. Akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından, 130 santimetre büyüklüğündeki ölü yunus balığı bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine ölü yunus balığı, ekipler tarafından sahilden alındı. Sahil kenarında olta ile balık tutan vatandaşlar, telef olan balığın denize serilen ağlara takılarak ölmüş olabileceğini ifade ettiler. - KASTAMONU

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