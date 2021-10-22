ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCASI, OTOMOBİLİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te Fatma Çalışkan (27), geçen yıl boşandığı eşi Mustafa O.?nun (36) kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini, son olarak 2 çocuğu yanındayken yolunu kesip otomobilinin camlarını kırdığını söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Çalışkan "Devletimizden sesimi duymalarını istiyorum. Çünkü bu olay, ilk değil. İlk uzaklaştırma şikayetim değil. Yine ilk zararı ve hasarı da değil" dedi.

Olay, 20 Ekim'de Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Çalışkan, 2 çocuğunu almak için gittiği okulda geçen yıl boşandığı Mustafa O. ile karşılaştı. Çalışkan, çocuklarını araca bindirerek kapılarını kilitledi. Bu sırada otomobilin kapısını açmaya çalışan Mustafa O. aynı zamanda tehditler savurdu. Kapıyı açamayınca sinirlenen Mustafa O. aracı tekmeleyip camlarını kırdı. Mustafa O., bölgedeki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Mustafa O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalışkan ise can güvenliğinin olmadığı belirterek Mustafa O. hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.

'KIRIK CAM PARÇALARINI YÜZÜME FIRLATTI?

Fatma Çalışkan, yaklaşık bir yıl önce boşandığını ancak bu süre zarfında eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyledi. Dışarı da sürekli Mustafa O. tarafından yolunun kesildiğini belirten Çalışkan, eski eşinin canına kastettiğini söyledi. Mustafa O.'nun aracını tekmeleyip camlarını kırdıktan sonra parçalarını yüzüne fırlatıldığını öne süren Çalışkan, şöyle konuştu:

"25 Aralık 2020'de boşandım, yaklaşık 1 yıl olacak. Ancak boşandıktan sonra eşimin şiddetleri hiçbir şekilde bitmedi. Mesajlarla, yolumu kesmek ve zorla arabama binmek şeklinde rahatsızlıklara devam ediyor. Dün çocuklarımı almak için okula gittim. O anda onu orada gördüm. Aracıma bindim, kapısını kilitledim, zorla açmaya çalıştı. Buna müsaade etmeyip yoluma devam ettim. Arkasından aracıyla beni takip edip ışıklarda durduğum sırada yakaladı. İnip aracımı tekmelemeye başladı. Otomobile ciddi şekilde zarar verdi. Aynı şekilde canımıza kastetti. Kırık cam parçalarını üzerimize fırlattı. Aracın içindeki kendi çocuklarıydı. Olay yerinen kaçmaya çalışırken ekipler yakaladı."

'OĞLUM, BABAM SENİ ÖLDÜRÜR DIŞARI ÇIKMAYALIM DİYOR'

Olayın ardından çocuklarının çok korktuğunu dile getiren Çalışkan, 4 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih'in kendisine 'babam seni öldürür, dışarı çıkmayalım' dediğini belirtti. Çalışkan, "Oğlum, bugün korkudan okula gitmedi. Şu anda normalde okulda olması gerekiyordu. 'Anne babam seni öldürür dışarıya çıkmayalım' diyor. Aracım da şu anda kullanılabilecek halde değil. Evdeyim, çıkamıyorum. Devletimizden sesimi duymalarını istiyorum. Çünkü bu olay, ilk değil. İlk uzaklaştırma, şikayetim değil. Yine ilk zararı ve hasarı da değil. Daha kötü şeyler yaşanmadan bu olayın önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILSIN'

Boşandığından beri ölüm tehditleri aldığını ifade eden Çalışkan, "Beni göremediği yerlerde de halen telefonla rahatsız etmeye devam ediyor. Genel olarak ölüm tehditleri yapıyor. Çocukları benden alacağını söylüyor. Gaziantep'in bana dar edecekmiş, bu şehirden beni gönderecekmiş. Bu türden çok sayıda tehditleri var. Bu insanın, tutuklu yargılanmasını elektronik kelepçe takılmasını talep ediyorum. Bu insanlar, sokakta çok rahat gezmesin" ifadelerini kullandı.