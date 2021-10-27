Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor - Son Dakika

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- Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor

Doğuştan yürüme engelli omurilik hastası Bilge, evde eğitimini tamamlayım üniversiteyi kazanmak istiyor

Duvara iple bağlı yaşarken şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyor

ARTVİN - Artvin'de omuriliği doğuştan kese şeklinde dışa doğru çıkan 'Meningomyelosel' hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde Nezahet ve Mehmet Aras çiftinin tek çocuğu olan Bilge Aras, doğuştan omuriliği kese şeklinde dışa doğru olan 'Meningomyelosel' hastası. Babasının tasarladığı aparat sayesinde yaklaşık 4 yıldır duvara bağlı kalarak ağrılarını gideren, daha sonra 2018 yılında dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatları ile "Skolyoz" ameliyatı olan ve yeniden hayata tutunan Bilge Aras, pandemi nedeniyle eğitimine ara vermişti. Uzun bir süre eğitiminden ayrı kalan Bilge, Artvin Özel Eğitim Hizmetleri Değerlendirme Kurulu kararı ile evde eğitim almaya yeniden başladı. Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Bilge'yi, Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar evinde ziyaret etti.

"Bilge'nin üniversite sınavlarına hazırlanması konusunda yanında olacağız"

Artvin genelinde evlerinden çıkamayan 16 öğrencinin, evde eğitim aldığını ifade eden, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, evde eğitim alan öğrencilere gereken desteğin devlet tarafından verildiğini belirtti. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da devletin özel gereksinimli öğrencilere sunduğu evde eğitim hizmetini öğretmenlerimiz aracılığıyla en iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirten Acar, "Bu kapsamda Borçka Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencimiz Bilge Aras'ın üniversite sınavlarına hazırlanması konusunda yanındayız. Bakanlığımızın hazırladığı kaynak destek paketini öğrencimize ulaştırdık" dedi.

Baba Mehmet Aras ise kızının eğitiminde emeği geçen herkese teşekkür ederken, kızı Bilge'nin çok zor günleri atlattığını ve üniversite sınavını da başarıyla tamamlayacağını, istediği mesleği yapacağına inandığını söyledi. Öğretmen Şerife Kuntozen ile Müberra Çetin'in eşliğinde üniversiteye hazırlanan Bilge Aras, psikiyatrist olmak istediğini belirtti.