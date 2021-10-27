Üye Girişi
Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor - Son Dakika

Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor

27.10.2021 23:33

- Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor Doğuştan yürüme engelli omurilik hastası Bilge, evde eğitimini tamamlayım üniversiteyi kazanmak istiyor Duvara iple bağlı yaşarken şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyor Artvin'de omuriliği doğuştan kese...

- Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor

Doğuştan yürüme engelli omurilik hastası Bilge, evde eğitimini tamamlayım üniversiteyi kazanmak istiyor

Duvara iple bağlı yaşarken şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyor

ARTVİN - Artvin'de omuriliği doğuştan kese şeklinde dışa doğru çıkan 'Meningomyelosel' hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde Nezahet ve Mehmet Aras çiftinin tek çocuğu olan Bilge Aras, doğuştan omuriliği kese şeklinde dışa doğru olan 'Meningomyelosel' hastası. Babasının tasarladığı aparat sayesinde yaklaşık 4 yıldır duvara bağlı kalarak ağrılarını gideren, daha sonra 2018 yılında dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatları ile "Skolyoz" ameliyatı olan ve yeniden hayata tutunan Bilge Aras, pandemi nedeniyle eğitimine ara vermişti. Uzun bir süre eğitiminden ayrı kalan Bilge, Artvin Özel Eğitim Hizmetleri Değerlendirme Kurulu kararı ile evde eğitim almaya yeniden başladı. Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Bilge'yi, Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar evinde ziyaret etti.

"Bilge'nin üniversite sınavlarına hazırlanması konusunda yanında olacağız"

Artvin genelinde evlerinden çıkamayan 16 öğrencinin, evde eğitim aldığını ifade eden, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, evde eğitim alan öğrencilere gereken desteğin devlet tarafından verildiğini belirtti. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da devletin özel gereksinimli öğrencilere sunduğu evde eğitim hizmetini öğretmenlerimiz aracılığıyla en iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirten Acar, "Bu kapsamda Borçka Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencimiz Bilge Aras'ın üniversite sınavlarına hazırlanması konusunda yanındayız. Bakanlığımızın hazırladığı kaynak destek paketini öğrencimize ulaştırdık" dedi.

Baba Mehmet Aras ise kızının eğitiminde emeği geçen herkese teşekkür ederken, kızı Bilge'nin çok zor günleri atlattığını ve üniversite sınavını da başarıyla tamamlayacağını, istediği mesleği yapacağına inandığını söyledi. Öğretmen Şerife Kuntozen ile Müberra Çetin'in eşliğinde üniversiteye hazırlanan Bilge Aras, psikiyatrist olmak istediğini belirtti.

Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor
Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor
Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor
Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor

Üniversite, Engelli, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü 22:54 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü Rayo Vallecano, Falcao'nun golüyle Barcelona'yı yendi 22:03 Rayo Vallecano, Falcao'nun golüyle Barcelona'yı yendi Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek 20:46 Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara doğalgaz desteği! İhtiyaç sahiplerine Aralık ayında 500 TL verilecek 20:32 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara doğalgaz desteği! İhtiyaç sahiplerine Aralık ayında 500 TL verilecek Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır 19:56 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Provokatif amaçlı muz yeme videosu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Provokatif amaçlı muz yeme videosu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
23:20
Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı         
22:27
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı         
20:25
Diyanet', Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş         
18:32
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı         
16:02
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 23:40:11. #1.12#
SON DAKİKA: Omurilik hastası yürüme engelli Bilge Aras evde eğitim almanın mutluluğu yaşıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement