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Onaltı yaşındaki Selda'dan 2 gündür haber yok - Son Dakika

Onaltı yaşındaki Selda'dan 2 gündür haber yok

30.10.2021 17:48
Onaltı yaşındaki Selda'dan 2 gündür haber yok

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Selda Sakin'den 2 gündür haber alınamıyor.

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Selda Sakin'den 2 gündür haber alınamıyor.

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Nur Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Selda Sakin dün sabah okulda Cumhuriyet Bayramı törenine katılmak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve gelmeyen Sakin'i merak eden yakınları cep telefonundan aramalarına rağmen ulaşamadı. Evine geri dönmeyen genç kızın ailesi polise müracaatta bulunarak, kızlarının bulunmasını yönünde yardım isterken sosyal medya hesapları üzerinden kayıp ilanı paylaşıldı.

1.60 boy, 50 kilo üzerinde siyah sweet ve pantolon bulunduğu bildirilen kayıp Sakin'i görenlerin insaniyet namına 0535 869 55 67, 0538 260 43 58 ve 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgilendirme yapılması istendi.

(İHA)

Onaltı yaşındaki Selda'dan 2 gündür haber yok

Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Onaltı yaşındaki Selda'dan 2 gündür haber yok - Son Dakika


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