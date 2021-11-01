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Önce evini sergi salonuna çevirdi, şimdi de sokağını boyuyor - Son Dakika

Önce evini sergi salonuna çevirdi, şimdi de sokağını boyuyor

01.11.2021 18:58

Önce evini sergi salonuna çevirdi, şimdi de sokağını boyuyor Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli tarım teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, yaptığı resimlerle evini sergi salonuna çevirirken, şimdi de sokağına resim yapmaya başladı.

Önce evini sergi salonuna çevirdi, şimdi de sokağını boyuyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli tarım teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, yaptığı resimlerle evini sergi salonuna çevirirken, şimdi de sokağına resim yapmaya başladı. Emeklilikten sonra 4 yıl resim kurslarına devam eden Çavuşoğlu, evinin bulunduğu sokağı "Sanat Sokağı" haline getireceğini söyledi.

Burhaniye'de Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yaparken, 1999 yılında emekli olan ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, boş zamanlarında sanat öğrendi. 4 yıl süreyle Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği resim kurslarına katılan Çavuşoğlu, 1,5 yıl önce ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesine taşındı. Burada evinin bahçesinde bir atölye oluşturan 65 yaşındaki 3 çocuk ve 8 torun sahibi Çavuşoğlu, resim yapmanın yanı sıra ahşap oyma ve su kabağı işleme sanatına da başladı. Evinin duvarlarına onlarca resim yapan Çavuşoğlu, evini adeta sergi salonuna çevirdi. Evinin duvarlarında resim yapacak yer kalmayınca, sokağına resim yapmaya başlayan Çavuşoğlu, sokağı "Sanat Sokağı" haaline getireceğini söyledi.

Resim yapmayı sevdiğini anlatan Ergenç Çavuşoğlu, "1999 yılında emekli oldum. Emeklilikten bir süre sonra 4 yıl resim kursuna katıldım. Bir dönem ahşap oyma kursuna katıldım. Bir dönem de su kabağı işleme kursuna katıldım. Yaklaşık 1,5 yıldır bu köyde bir ev aldım. Kendime sanat atölyesi kurdum. Bu işlerle burada meşgul oluyorum. Evin duvarlarını, bahçe duvarlarının hepsini, kapıları resimlerle donattım. Daha sonra evimize ve atölyemize gelen sokağa resim başladım. Sokağı resimlerle donattım. Köyden talip olanlara da resimler yapıyoruz. Muhtarın isteği üzerine bazı yerlere resimler yaptım. Bu işe gönül verdik. Artık devamı gelecek" dedi.

Önce evini sergi salonuna çevirdi, şimdi de sokağını boyuyor
Önce evini sergi salonuna çevirdi, şimdi de sokağını boyuyor
Önce evini sergi salonuna çevirdi, şimdi de sokağını boyuyor
Önce evini sergi salonuna çevirdi, şimdi de sokağını boyuyor

Balıkesir, Emekli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Önce evini sergi salonuna çevirdi, şimdi de sokağını boyuyor - Son Dakika


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