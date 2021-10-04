Onlarca paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

Denizli'de polis ekipleri istihbarat üzerine takibe aldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 279 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında ' Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında tütün ve tütün mamulleri suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

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