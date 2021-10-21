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Online ticaret platformundan 29 Ekim'e özel turnuva - Son Dakika

Online ticaret platformundan 29 Ekim'e özel turnuva

21.10.2021 10:09
Online ticaret platformundan 29 Ekim'e özel turnuva

Online ticaret platformu Binomo, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna düzenlediği "98. Yıl Özel" turnuvasıyla ortak oluyor.

Online ticaret platformu Binomo, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna düzenlediği "98. Yıl Özel" turnuvasıyla ortak oluyor. 5 gün sürecek turnuvada, ilk 10'a giren yatırımcılar 6 bin dolar kazanma fırsatını yakalarken, yatırım dünyasını da keşfediyor.

Türkiye, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen online ticaret platformu Binomo, bu kez 29 Ekim'e özel bir turnuva düzenleyerek ülkemizdeki bayram coşkusuna ortak oluyor. 25 Ekim'de saat 00: 00'da başlayacak '98. Yıl Özel', 29 Ekim saat 15: 00'te sona erecek. İlk 10'a giren katılımcılar ise toplamda 6 bin dolar kazanma fırsatı elde ede-cek.

KATILIMCILAR TURNUVANIN ÖDÜL HAVUZUNU BÜYÜTÜYOR

Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, turnuvada katılımcıların kendi ekosistem-lerini kurduklarını belirterek, Binomo 98. Yıl Özel Turnuvası'na katılımcılar hareket kazandırıyor, çünkü ödül havuzu katılımcı sayısına göre yükseliyor. Halihazırda havuzda 6 bin dolarlık fonumuz bulunuyor. Tutarlı tahminleriyle ilk 10'a girenler, lider panosunda yer alarak ödüle hak kazanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, 98. Yıl Özel ayrıcalıklarıyla yatırım dünyasını deneyimlemek isteyen herkesi turnuvamıza bekliyoruz" diye konuştu.

BAYRAM COŞKUSU 98. YIL ÖZEL TURNUVASI'NDA KUTLANIYOR

Yatırım araçlarını turnuva katılımcıları için 29 Ekim'e özel eğlenceli bir buluşma nok-tasına çevirmek istediklerini aktaran Kmel heyecanını şu sözlerle anlattı:

"Binomo Ailesi olarak, 133 ülkede her gelir düzeyinden milyonlarca yatırımcıya ek gelir arayışları için yol haritası sunuyoruz. Şimdi de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 25 Ekim saat 00: 00'da başlayacak olan '98. Yıl Özel' turnuvamız yatırım sektörünü deneyimlemek isteyen adaylar için bir araç oluyor. Binomo 98. Yıl Özel Turnuvası varlık hareketlerine dair tutarlı tahminlerde bulunmaya ve riskleri göz önünde bulun-durarak bir sonraki adımı öngörmeye dayanıyor."


Online ticaret platformundan 29 Ekim'e özel turnuva

Cumhuriyet, Yatırım, 29 Ekim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Online ticaret platformundan 29 Ekim'e özel turnuva - Son Dakika


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