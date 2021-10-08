Opel'den ekim ayına özel kredi ve faiz imkanları - Son Dakika

Opel, binek ve ticari araç modellerinde ekim ayına özel ödeme seçenekleri ve satın alma teklifleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma fiyatları ve ödeme seçenekleri sağlıyor.

Buna göre, markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip yeni Crossland'e 239 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel'in hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan en yeni modeli Mokka, 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Ayrıca Opel, yeni Mokka modelinde seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece yakınlarına) özel olarak, belli donanımlarında 9 bin 500 TL ek indirim fırsatı sunuyor.

Opel'in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bununla birlikte, Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 189 bin 900 TL'den ve prestijli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 490 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Insignia modelinde ise 75 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz imkanı sağlanıyor.

Ticari ve binek araçlarda da uygun seçenekler sunuluyor

Opel, ticari araç ürün ailesinde de ekim ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda, Opel Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımına 75 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla sahip olunabiliyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 217 bin 400 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'da ise 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Combo Cargo'ya 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel'in ekim ayına özel fırsatları Zafira Life ve Vivaro Cargo'da da sunuluyor. Buna göre, yüksek verimliliği ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor.

Vivaro Cargo, ekim ayı boyunca 224 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkati çekiyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life da 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Yeni Zafira Life, 351 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla hem KOBİ'leri hem de geniş aileleri hedefliyor.