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Opel, Rekord D modelinin 50. yılını kutlayacak - Son Dakika

Opel, Rekord D modelinin 50. yılını kutlayacak

02.11.2021 13:10
Opel, Rekord D modelinin 50. yılını kutlayacak

Opel, Ocak 2022 yılında Rekord D modelinin 50. yaş gününü kutlamaya hazırlanıyor.

Opel, Ocak 2022 yılında Rekord D modelinin 50. yaş gününü kutlamaya hazırlanıyor.

Opel Türkiye açıklamasına göre, Rekord C modelinde yakaladığı başarıyı Rekord D modelinde de devam ettiren model, 1,2 milyonun üzerinde bir satış başarısına imza attı. Opel'in o döneme kadar olan 70 yıllık otomobil üretim tarihinde ürettiği tüm otomobillerin sekizde birine denk gelen bu satış adedi için birçok iletişim kampanyası gerçekleştirildi.

Opel Rekord, otomotiv sektörü için önemli bir rol üstlendi ve bu rol Aralık 1971'de üretime giren yeni nesile devredildi.

Rekord D, öncüsü Rekord C modelinin izinden gitti ve Avrupa tasarım dilini benimsedi. Rekord D'nin net ve işlevsel çizgileri, pürüzsüz yüzeyleri, geniş cam alanları ve alçak omuz çizgisi, o dönemin başarılı dış tasarım özellikleri olarak dikkatleri üzerine çekti. Rekord D, önceki nesilde olduğu gibi, iki kapılı sedan, dört kapılı sedan, coupe, üç kapılı ve beş kapılı station wagon seçenekleri gibi farklı gövde tipleriyle satışa sunuldu.

Opel, 1950'li ve 1960'lı yıllarda efsanevi "hızlı teslimat aracı" olan Rekord van'ı da piyasaya sundu. Bu ticari versiyon, arka yan camları bulunmayan üç kapılı station wagon bir gövde yapısına sahipti.

Dizel anlamına gelen "D" ile karıştırılmaması için "Rekord II" olarak da bilinen Opel Rekord D, pasif güvenlik alanında da yeni standartlar belirledi. Yanlardaki ve tavandaki destek noktaları, yandan çarpışmalar ve devrilme durumunda koruma sağlarken, ön deformasyon bölgeleri ise önden çarpışmalarda yolcuları korur nitelikte geliştirildi.

Opel Rekord D ilk dizel binek otomobil

Opel, Rekord D modelini ilk dizel binek otomobili olarak pazara sundu. Rekord'un dizel versiyonunda, Eylül 1972 yılında Opel GT Diesel ile dünya rekoru kıran, 95 HP güç üreten turbo beslemeli motorun seri üretilmiş hali yer aldı. Aerodinamik olarak optimize edilen gövdeye sahip Opel GT Diesel, Dudenhofen'deki Opel test pistinde 18 uluslararası ve iki dünya rekoru kırdı. 60 HP güç üreten yeni sıkıştırmalı ateşlemeli motor, Rekord'da 100 kilometrede ortalama 8,7 litre yakıt tüketerek 135 km/s maksimum hıza imkan tanıdı. Motor kaputtaki çıkıntıdan ayırt edilebilen Opel Rekord 2100 D modeli, üstten eksantrikli yapı ve modifiye edilmiş silindir kapağı nedeniyle benzinli motora göre daha uzun bir görünüme sahipti.

Opel, Commodore B modelini Mart 1972'de ürün gamına dahil etti. Rekord modelinden daha üst sınıfta konumlandırılan Commodore B, Amiral ve Diplomat olarak adlandırılan sınıftaki boşluğu doldurdu. Altı silindirli motorlara sahip Commodore B, gövde tasarımını Rekord ile paylaşmasına rağmen Rekord'a göre daha lüks bir donanıma sahipti. 115 HP güç üreten 2,5 litrelik Commodore S'yi 130 hp güç üreten GS ve onu çift karbüratörlü 142 HP'lik 2,8 litrelik GS modelleri izledi. Son olarak, Eylül 1972'de ürün gamının tepe noktası olarak Commodore GS/E ortaya çıktı. Commodore GS/E, 160 HP güç üreten 2,8 litrelik motor ve elektronik enjeksiyonuyla etkileyici bir performans gösterdi. Coupe versiyonu 200 km/s hıza ulaşırken, dört kapılı sedan versiyonu ise 195 km/s maksimum hıza kadar çıktı. Opel'in, bu güçlü versiyonu, "GS/E, yüksek hızlarda uzun mesafeleri katetmeyi seven, güçlü touring otomobilleri tercih edenlere hitap ediyor" şeklinde açıkladığı belirtildi.

Yarış pistlerinden milyonerler sınıfına uzanan başarı

Commodore GS/E, yarışlarda ve rallide de güçlü bir rakip olduğunu kanıtladı. 1973'te genç pilot Walter Röhrl, Monte Carlo Rallisi'nde ilk kez bir Opel ile başarılı bir yarış çıkardı. Irmscher tarafından hazırlanan Commodore GS/E Coupe, homologasyon nedeniyle modifiye araçlara yönelik Grup 2 sınıfında yarıştı.

Opel Commodore ve Rekord, en büyük zaferlerini yarış pistinden ve özel etaplardan uzakta elde etti. Eylül 1976'da altın renkli 1 milyonuncu Rekord modelinin üretilmesiyle otomobilin başarısı kanıtlanmış oldu. Opel, bu başarıyı kutlamak için 100 HP güce sahip 2.0 litrelik S motorlu ve "Berlina" donanıma sahip özel bir "Milyoner" versiyonu sınırlı üretim adediyle pazara sundu. Eylül 1977'de son Rekord nesli pazara sunulduğunda, Rüsselsheim'deki üretim hattından 1 milyon 128 bin 196 adet Rekord D ve 140 bin 827 adet Commodore B üretilmişti.

Galatasaray, Ocak, Opel, HP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Opel, Rekord D modelinin 50. yılını kutlayacak - Son Dakika


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