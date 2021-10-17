Oppo K9s Akıllı Telefon 20 Ekim'de Resmiyet Kazanacak! - Son Dakika

Oppo 2021 yılın mayıs ayında, Oppo K9 5G'yi piyasaya sürdü ve geçen ay Oppo K9 Pro 5G ile ürün grubunu tamamladı. Görünüşe göre şirket, bu seriden çok memnun kaldı ve devamını getirmek istiyor.

Son sızıntılara göre şirket, Oppo K9s adlı yeni bir varyantın piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo markalı cihazın piyasaya çıkış tarihi 20 Ekim olarak belirledik.

Oppo, yaklaşmakta olan akıllı telefonu ile ilgili Weibo kanalında bir bildirim yayınladı. İlginç bir şekilde poster, cihazın geleneksel K9 tasarımına sadık kalacağını ortaya koyuyor.

Arka panel, Oppo K9 Pro'yu andırıyor ve 64 MP kamera ile yönetilen üçlü kamera sistemine sahip görünüyor.

Ne yazık ki, şirket henüz cihazın tüm teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak Çinli perakendeci JD.com, akıllı telefonun teknik özelliklerinin çoğunu listelemeye devam etti.

Oppo K9s Akıllı Telefonun Teknik Özellikleri

JD.com listesine göre; yeni Oppo K9s, 5G bağlantılı birinci sınıf bir orta sınıf akıllı telefon olacak. Cihazın gövdesinin altında, son zamanlarda popüler hale gelen mükemmel Qualcomm Snapdragon 778G yongası yer alacak.

Bu yonga seti, ARM Cortex-A78 çekirdeklerini getiriyor ve son teknoloji 6 nm mimarisine dayanıyor. Ayrıca SD7xx serisindeki her şeyden çok daha hızlı olan yeni bir Adreno 642L GPU'yu da beraberinde getiriyor.

Telefon, birinci sınıf işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleriyle gelecek. Görünüşe göre her iki varyant da 128 GB Dahili Depolama ile gelecek. Şimdilik, cihazın bellek genişletme için bir tür yuvaya sahip olup olmayacağını bilmiyoruz.

Oppo K9s, 6 seviyeli yenileme hızına sahip 120 Hz ekrana sahip olacak. Ayrıca, sürükleyici oyun için bir X ekseni lineer motor, 4D titreşimler olacak. Teknik özellikler paketi üç farklı renkte sunulacak.

Ekran 6.59 inç diyagonal ile gelecek ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Sonuç olarak parmak izi tarayıcı yan tarafa gelecek.

Selfie snapper kullanıcıları 16 MP snapper kullanıyor. Arkaya doğru bakıldığında ise 64 MP ana üniteye sahip üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro veya derinlik modülü ile birleştirilir. Oppo K9s, 3.5 mm kulaklık jakına ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak. Paket, 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ile besleniyor. Cihaz 8.52 mm kalınlığında ve 199 gram ağırlığında olduğu bildirildi.