Ordu'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'da dini duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığını tespit ettiği şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada, 1 cep telefonu, 2 sim kart, 2 USB bellek ile 2 SD kart bulundu.

Yapılan incelemede, şüphelinin kendisi ile başkaları arasında yaptığı görüşmeleri whatsapp ekran görüntüsü aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği Ordu Adliyesinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.