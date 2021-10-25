Ordu'da kaçak tütün mamullerine izin yok - Son Dakika

Ordu'da kaçak tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Fatsa ilçesinde 3, Kabataş ilçesinde 3 iş yeri olmak üzere 5 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda 2 adet sigara dolum makinesi, 13 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 109 bin 800 adet mükerrer bandrol olduğu tespit edilen boş makaron, 48 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı. - ORDU