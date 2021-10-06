Ordu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi'nde karşılaşan K.P. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tabancayla birbirlerine ateş etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan K.P. ile S.S, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan polis, yaptığı soruşturma sonucu olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.