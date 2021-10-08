Üye Girişi
Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu - Son Dakika

Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu

08.10.2021 15:22
Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde 120 bin ton kapasiteye sahip asfalt üretim tesisi kuruldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde 120 bin ton kapasiteye sahip asfalt üretim tesisi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ve Gölköy ilçelerinin ardından Ünye ilçesinde kurulan asfalt üretim tesisi faaliyete başladı.

Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan Ordu'da, ulaşım alanında yapılan yatırımlara bir yenisi daha eklendi.

Yol çalışmalarının daha sağlıklı, hızlı ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi için yeni projeler geliştirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üçüncü asfalt üretim tesisini Ünye ilçesine kazandırdı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yapılan hamlelerle birlikte ulaşımdaki sorunların çözümünde kısa zamanda büyük mesafe kat ettiklerini belirtti.

Daha önce belediye envanterine kazandırdıkları asfalt plenti, taş ocağı ve iş makineleriyle birlikte hem zamandan hem de maddi olarak büyük tasarruf sağladıklarını aktaran Güler, "2,5 yılda 1345 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturduk. Bu diğer illerle kıyaslandığında büyük bir rakam." ifadesini kullandı.

Güler, Ordu'da çok geniş bir yol ağı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza konforlu yollar sunmak ise görevimiz. Bu kapsamda, Altınordu ve Gölköy ilçelerimizde asfalt plentleri kurduk. Çok da verim aldık. Şimdi ise üçüncü asfalt plentini Ünye ilçemizde hizmete soktuk. 120 bin ton asfalt üretecek. Artık Ünye'de ulaşım yatırımları daha hızlı ve daha ekonomik olacak. İlçemize hayırlı olsun."

Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu
Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu, 'takım çalıştıramaz' iddiası! TFF'nin kararları kriz yaratacak 15:24 Emre Belözoğlu, 'takım çalıştıramaz' iddiası! TFF'nin kararları kriz yaratacak Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti 15:09 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı 14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 13:37 Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika Haberleri
15:23 O Ses Türkiye Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:15 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler
15:09 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
15:08 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
15:08 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
O Ses Türkiye Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu O Ses Türkiye Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu         
15:24
Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler         
15:16
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Kaçak göçmenlere yakalama operasyonu! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında kıskıvrak yakalandı Kaçak göçmenlere yakalama operasyonu! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında kıskıvrak yakalandı         
14:50
Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı         
14:25
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Reuters'ın Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama         
13:35
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 15:32:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement