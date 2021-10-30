Ordu'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Baday yönetimindeki 52 ACF 915 plakalı otomobil, Dumantepe mevkisi Kızılelma sapağında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan, Akkuş Belediye Meclis Üyesi Hasan Baday, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, ???????Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından, "Trafik kazası geçiren meclis üyemiz, dava arkadaşımız mali müşavir Hasan Baday'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimiz. Rabbim beterinden korusun." paylaşımında bulundu.