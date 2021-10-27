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ORDUSPOR 1967 BAŞKANI ŞİMŞEK: HİÇ YAKIŞMAYAN BU HAREKETİN OLMASINI KINIYORUM - Son Dakika

ORDUSPOR 1967 BAŞKANI ŞİMŞEK: HİÇ YAKIŞMAYAN BU HAREKETİN OLMASINI KINIYORUM

27.10.2021 08:45

ORDUSPOR'un yapımı tamamlanan yeni stadında oynanan ilk karşılaşma sırasında sahaya atılan konfetiler içerisinde Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı kağıt parçaları ile Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı parçalarının bulunmasıyla ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Savaş Şimşek, "Görüşü ne...

ORDUSPOR'un yapımı tamamlanan yeni stadında oynanan ilk karşılaşma sırasında sahaya atılan konfetiler içerisinde Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı kağıt parçaları ile Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı parçalarının bulunmasıyla ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Savaş Şimşek, "Görüşü ne olursa olsun, fikri ne olursa olsun esnafı, bürokratı, siyasetçisi, çalışanı, işvereni, herkesin bir araya geldiği ortak sevda dediğimiz bir spor müsabakasında hiç yakışmayan bu hareketin olmasını kınıyorum" dedi.

Orduspor 1967 Kulüp Başkanı Savaş Şimşek, suçluların bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Şimşek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda maçlarımızı yıl sonuna kadar yeni statta oynamamızla ilgili karar çıktı. Bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşarken, stadımızın açılış karşılaşmasında talihsiz hadise yaşadık. Maçın 52'nci dakikasında sevinç gösterisi yapan taraftarlarımız sahaya konfeti attı. O konfetiler arasında sahaya nasıl atıldığı bilemediğimiz Kur'an-ı Kerim'den ayetler, Atatürk'ün fotoğrafı ve Türk bayrağı parçaları atıldı. Şehrimizin böyle bir provokasyonla anılması en çok bizi, daha sonra şehrimizi, bütün Ordulu hemşerilerimizi ve tüm ülkeyi üzmüştür. Eğer kirli bir operasyon varsa bunu da emniyet teşkilatımızın ve gerekli birimlerin bulacağına inancım tamdır. Bu işin niyetinin, hedefin ne olduğu, kimin ne yapmaya çalıştığı varsa böyle bir sebep bulmamız gerektiğini, olayı öğrendikten sonra emniyetle paylaştık. Ben emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Üzerlerine düşeni yaptıklarını düşünüyorumö diye konuştu.

'ŞEHRE VE KULÜBE MAL EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

Yaşananların Ordu şehrine ve kulübe mal edilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Şimşek, "Spor birleştirici bir kavramdır. Orduspor da bizim birleştiğimiz noktadır. Görüşü ne olursa olsun, fikri ne olursa olsun esnafı, bürokratı, siyasetçisi, çalışanı, işvereni, herkesin bir araya geldiği ortak sevda dediğimiz bir spor müsabakasında hiç yakışmayan bu hareketin olmasını kınıyorum. Niyeti bozuk kişilerin yaptığı bu hareketi öncelikle kulübümüze ve daha sonra Ordu halkına mal edilmesini doğru bulmuyoruz. Suçlar bireysel veya birkaç kişiyle işlenir. Ama bunu şehre ve kulübe mal etmek çok uygun bir dil değildir" diye konuştu.

'SUÇLU VARSA CEZASINI ÇEKSİN'

Şimşek, suçluların bulunup cezasını çekmesini istediklerini de belirterek, "4 tane insanı alıyorsunuz. Orada 5 bin insan vardı. Hepsi sonuçta suçlu mu veya beraber mi yaptılar bu işi? 4 tane insanın alınmasının sebepleri nelerdir? Suçluysa cezalarını çeksinler ama değillerse neden kamuoyuna 4 kişinin ismi verilerek, bu olay bir tarafa çekilmeye çalışıldı. Orada tüm şehir var. Ordu şehri böyle bir şeyi kabul eder mi? Bizim şehrimiz böyle bir olayı ne kabullenir, ne yapar, ne de bunun olmasına müsaade eder. Kulüp olarak biz bu konunun üzerine gidiyoruz. Gerekli mecralara da şikayetlerimizi bildirdik. Eğer bir düşmanlık varsa, bunun sahada yapılması gerektiğini veya başka platformda yapılması gerekir. İnşallah bu tip olaylar şehrimizde tahrik unsuru yaşatılmasına, provokasyon gibi olaylara meyil vermez. Bunun üzerinden başka yerlere dokunulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Ben Ordu şehrine bunu yakıştırmıyorum. Bu hepimizin sorunu. Sonuçta her kesimden maça gelen insan var. Bunu yapan ve yaptıran birileri varsa ortaya çıkartılsın. Ben şehrimizden birilerinin bu kadar art niyetli olabileceğini düşünmüyorum. Bizim şehrimiz vatanına, milletine, bayrağına, Kur'an'ına sadık bir millettir. Bunu her zaman göstermiştir, gösterecektir. Suçlu varsa bulunsun, cezasını çeksin. Devletimizin bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorumö ifadelerinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı, Orduspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDUSPOR 1967 BAŞKANI ŞİMŞEK: HİÇ YAKIŞMAYAN BU HAREKETİN OLMASINI KINIYORUM - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORDUSPOR 1967 BAŞKANI ŞİMŞEK: HİÇ YAKIŞMAYAN BU HAREKETİN OLMASINI KINIYORUM - Son Dakika
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