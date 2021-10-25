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Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular - Son Dakika

Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular

25.10.2021 10:59
Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular

ORGAN bağışına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life" sanal koşusu sona erdi.

ORGAN bağışına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life" sanal koşusu sona erdi. Türkiye genelinde toplam 1500 gönüllü 6,5 milyon adımla 7 bin 500 kilometrelik mesafeyi organ bağışı bekleyenler için kat etti.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği artırmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle Türkiye genelinde 21-24 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlendi. "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life" sanal koşusu, bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla start aldı. Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekmek amacıyla, spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getiren organizasyonda organ bağışı çağrısında bulunuldu.

Türkiye'nin dört bir yanından sanal koşuya katılan gönüllüler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00'dan 24 Ekim 2021 günü 23.59'a kadar istedikleri bir zaman diliminde organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştu. Caddebostan sahilinden koşarak destek verenler arasında Uluslararası Organ Nakli Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, Medicana Sağlık Grubu organ nakli hekimleri, yüzlerce koşu grubu, nakil olan hastalar start noktasında yerini aldı.

ORGAN BAĞIŞLAYIP YENİ YAŞAMLARI DESTEKLEMEK ÇOK ÖNEMLİ

Organ nakli bekleyenlerin hayatına dokunarak geleceğe dair bir umut ışığı olabileceklerini vurgulayan Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, 7 yıldır organ nakli bekleyen kişilere umut olmak için koşular yaptıklarına dikkat çekti.

Türkiye'de yapılan organ nakillerinin çok büyük bir kısmının canlıdan canlıya yapıldığını hatırlatan Kaya, "Halbuki insanlar hayatlarını kaybettikten sonra organ bağışı yaptığında organ bekleyen birçok insana hayat olacak. Türkiye'de yasalar gereği insanlar organlarımı bağışlıyorum deseler bile öldükten sonra maalesef ki ailelerinden onay almak gerekiyor. Öldükten sonra organlarımızı bağışlayıp, yeni bir yaşamı desteklemek çok önemli" ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN HER KESİMİNİ KADAVRA BAĞIŞI İÇİN YÖNLENDİRMELİYİZ

Türkiye'de organ bağışı konusunda farkındalığın daha da artırılması için birçok çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Medicana Karaciğer Nakli Sorumlusu- Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ara, "Ülkemizde 25 binden fazla organ nakline ihtiyaç duyan hastamız mevcut. Birinci sırada böbrek, ikinci sırada karaciğer nakli gelmektedir. Şu ana kadar ülkemizde 1.170 karaciğer nakli yapılmıştır. Yüzde 90 canlıdan canlıya, yüzde 10 da kadavradan canlıya. Toplumun her kesimini kadavra bağışı yapması yönünde yönlendirmek gerekmektedir. En çok dinen bir sakıncası olup olmadığı soruluyor. İslam dinine göre organ bağışının bir sıkıntısı yoktur. Bütün İslam alimleri bu konuda fetva vermişlerdir. Halkımızın her kesimini organ bağışına davet ediyorum çünkü bu hastalar kendileri ya da bir yakınları olabilir. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekmektedir" diye konuştu.

KORNEA NAKİLLERİNİN RET ORANI ÇOK DÜŞÜK

Medicana Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. PeykanTürkçüoğlu ise, kornea nakillerinin ret oranı düşük, çok seri şekilde yapılabilen bir cerrahi yöntemi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Türkçüoğlu, "Türkiye'de 50-60 civarında kornea bankası var ve bu kornealar Türk hastalara ancak yeterli oluyor. Yurt dışından başvuran hastalar için biz yurt dışından kornea ithal ederek gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki vatandaşlarımız organ bağışına daha dikkat ederse; organ bağışı sayımız artar ve ithal etme zorunluluğumuz kalmaz. Organ bağışlamak her insanın, insanlığa borcu olduğunu düşünüyorum. Ruhumuz bedenden çıktıktan sonra organlarımız aslında değersiz, kıymetsiz bir et parçasına dönüşüyor. Organlarımızı bağışlamak insanlığa borcumuz" dedi.

EN BÜYÜK İYİLİK ORGAN BAĞIŞI

3 ay önce kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan Cafer Ağdere ve kardeşi Sevda Eren de, farkındalık yaratmak için Caddebostan Sahilinde koşanlar arasındaydı.

53 yaşındaki Cafer Ağdere, "Böbrek nakli oldum ve çok iyiyim, sağlıklıyım. Bütün insanlara kendi organlarını bağışlamalarını tavsiye ediyorum. Dünyanın cenneti onların olur. En büyük iyilik budur. Çekinecek ve korkacak hiçbir şey yok" dedi.

ORGAN BAĞIŞLAYAN YARIM KALMIYOR

Ağabeyine böbreğini bağışlayan kardeş Sevda Eren ise, "İlk duyduğumda çok üzüldüm. İnşallah benim organım tutsun diye çok dua ettim. Böbreğini veren yarım adam kalır diye bir şey yok. Çok iyiyim ve sağlıklıyım, eskisinden daha mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Sağlığınızı kesinlikle etkilemiyor ve normal hayatınıza devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye'nin en yüksek katılımlı sanal koşusuna sahne olan yarışta, parkurlarını tamamlayan gönüllülere online katılım sertifikası ve dijital madalya verildi.


- İstanbul
Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular
Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular
Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular
Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular

Caddebostan, Türkiye, Çamlıca, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular - Son Dakika
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