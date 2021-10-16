Orgeneral Çetin'den Mersin Valisi Su ve Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak'a ziyaret - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali İhsan Su ve Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a ziyarette bulundu.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, ziyaretler için kentte bulunan Çetin, şeref defterini imzaladıktan sonra Su ile makamında görüştü.

Çetin, Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmenin ardından Su'nun da eşlik ettiği Orgeneral Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak'ı da ziyaret etti.