Orhangazi Sosyal Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Orhangazi Sosyal Tesisi'nin Konya modeli belediyeciliğine güzel bir örnek olduğunu dile getirirken; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tesisi bölgenin sosyal hayatına katkısı bakımından çok önemli gördüklerini belirtti.

Karatay'ın ihtiyaçları ve ilçenin 80 mahallesinin talepleri doğrultusunda eğitimden kültüre, spordan çevreye kadar her alanda birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, Orhangazi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış için düzenlenen törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çok amaçlı olarak hizmet vermesine yönelik tasarladıkları sosyal tesisin Orhangazi Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

İYİ ŞEHİRLER İNŞA EDENLER, GÖNÜLLERE GİRER; GÖNÜLLERİ FETHEDENLER İSE GÜZEL ŞEHİRLER İNŞA EDERLER

Karatay Belediyesi olarak "Bir Başka Karatay" sloganıyla hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Hasan Kılca, ilçenin fiziki ihtiyaçlarının yanında sosyal yaşantısının gelişimine de aynı derecede özen gösterdiklerini ifade etti.

Yapılan tüm yatırımların Karatay'daki her bir ilçe sakinini rahat ettirmek için olduğunu ifade eden Hasan Kılca, "Şehirlerin inşasında öncelik samimiyet olunca imarı bir o kadar güzel, kıymetli ve değerli oluyor. Bize bu toprakları vatan yapan ecdadın izlediği yol ve yöntemin önceliği samimiyet, gönül vermek ve inşa etmektir. İnşanın temelinde ise her vesile ile altını çizdiğimiz, 'yaratılanı severiz yaratandan ötürü' anlayışı vardır. Zengin ve köklü bir mirasın emanetçileri olarak bizler; bulunduğumuz makamı Karatay'a hizmet etmenin, Karatay'ı âtiye hazırlamanın aracı olarak görüyoruz. Bu sorumluluk anlayışla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler de; hemşehrilerimizin istekleri, talepleri ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki aşk ile çalışan yorulmaz, heyecanla koşan menziline ulaşır. Bizim menzilimiz Karataylı hemşehrilerimizin gönlünde bir hoş seda bırakabilmektir. Bizler için, şehir insanın gönlü gibidir, gönül de adeta şehir gibidir. İyi şehirler inşa edenler, gönüllere girerler; gönülleri fethedenler ise, güzel şehirler inşa ederler" dedi.

KARATAY KAZANINCA KONYA; KONYA KAZANINCA TÜRKİYE KAZANIR

Yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Orhangazi Sosyal Tesisi'nin, Karataylıların aile sıcaklığında vakit geçireceği bir ortam olduğunun altını çizen Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: "Yatırım bedeli 3.2 milyon lira ve bin 145 metrekarelik inşaat alanına sahip olan, içerisinde KOMEK derslikleri ve atölyeleri ile birlikte emekli konağı, muhtarlık ofisi, çocuk oyun alanlarının bulunduğu Orhangazi Sosyal Tesisimiz, Büyükşehir Belediyemiz Meslek Edindirme Kursları KOMEK olarak hizmet verecek. Yerel Yönetimler olarak bize düşen millet ve devlet arasında köprü olabilmektir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın istek ve beklentileri doğrultusunda fayda merkezli projeler geliştirmek ve bu projeleri ivedilikle hayata kazandırmak için çalışıyoruz. Seçimlerin hemen sonra tüm mahallelerimizi dolaştık. Mahallelerimizin ihtiyacını yerinde tespit ettik. Orhangazi Mahallemizden de yoğun bir şekilde meslek edindirme kursu talebi vardı.Bu talep doğrultusunda burayı inşa ettik ve Büyükşehir Belediyemize KOMEK olarak kullanılmak üzere tahsis ediyoruz. Tesisimize şimdiden müracaat edenlerin yoğunluğu ile kayıtların dolduğunu gördük. Bu bölgede gerçekten bir ihtiyaçmış.Bizler şunun farkındayız; Karatay kazanınca Konya, Konya kazanınca Türkiye kazanır. Çünkü yapılan her hizmet birbirinin tamamlayıcısı, dayanağı ve gücüdür. Karatay Belediyesi olarak görevi devraldığımız günden bu yana hemen hemen her hafta ya bir projeyi hayata geçirdik veya tamamlanan bir hizmetin açılışını yaptık. Bir hizmette sona gelmeyi beklemeden hemen akabinde yeni projeler için kolları sıvadık. Pandemi sürecinin yoğun olarak etkisi altında kaldığı 2020 yılı içerisinde "bismillah" diyerek temelini attığımız pek çok hizmetin, 2021 yılı içerisinde açılışını gerçekleştirdik. Kıymetli misafirler; Biz şunun farkındayız bu kadim ilçeye, kıymetli hemşehrilerimize hizmeti nimet biliyoruz. Hizmet etme nimetine vesile olan Karataylı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yine hep birlikte ilçemizi çok daha güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğimizi ifade ediyor; bu vesileyle projelerimizin mahallelerimize, hemşehrilerimize ve Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

BELEDİYELERİMİZ HİZMET İÇİN SEFERBELİK HALİNDE

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı yaptığı konuşmada Konya'da şehrin insanlarının geleceğe umutla bakmalarını sağlamak adına her gün yeni bir hizmetin gerçekleştirildiğini ifade ederek belediye başkanlarına teşekkür etti.

İl Başkanı Hasan Angı; "Bu şehirde yaşayan biri olarak şehrin birliği ve bütünlüğü adına ihtiyaç olan her alanda gün geliyor sağlık tesisleri yapılıyor, gün geliyor sosyal tesisler yapılıyor. Her alanda şehri daha yaşanılır kılmak için belediyelerimiz seferberlik halinde. Valimiz, kaymakamlarımız, mülki amirlerimiz ve belediye başkanlarımız insanların geleceğe çok daha umutla bakmalarını sağlamak adına çaba içindeler. Konya'mıza faydası dokunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bu tesisin yapımında emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BELEDİYELERİMİZ ARASINDAKİ KOORDAİNASYON ŞEHRİMİZE HİZMET OLARAK DÖNÜYOR

Orhangazi Sosyal Tesisi'nin Konya modeli belediyeciliğe güzel bir örnek olduğunu dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, yeni proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Başkan Uğur İbrahim Altay şunları söyledi: "Konya Modeli Belediyecilik ifadesini sıklıkla kullanıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bu binadır. Diğer şehirlerde her ne kadar aynı partiden bile olsa belediyeler arasında her zaman bir rekabet, her zaman bir öne geçme arzusu vardır ama Konya'da birlikte çalışma kültürünün ne kadar geliştiğinin göstergesi bu binadır. Çünkü binanın yapımı ve tüm finansmanı Karatay Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. İşletmesi, içinin tefrişatı Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Bu dönem özellikle merkez ilçelerimizde ve 30 ilçemizin tamamında büyük bir koordinasyonla çalışıyoruz. Bu da vatandaşlarımıza bir bereket, birbirinden güzel hizmetler olarak dönüyor. Ben huzurlarınızda Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte KOMEK kurslarımızı merkezin yanı sıra 28 ilçemize de taşıdık. Güz döneminde toplam 70 kurs binamızda 147 farklı branşta 33 bin 574 kursiyere KOMEK hizmet veriyor. Belediye başkanlarımız, teşkilatımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla güzel bir koordinasyonla hep birlikte Konyamızın çok daha güzel, daha güvenli ve çok daha gelişmiş bir şehir olması için çaba sarf ediyoruz. Tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

KARATA BELEDİYESİ İNSANA DOKUNAN HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Törende son olarak konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediyesi'nin Konya'ya ilim irfan yuvası kazandırma geleneğini sürdürdüğünü ifade ederek belediyenin proje ve yatırımlarıyla insana dokunduğunu söyledi.

Karatay Belediyesi'nin insanı merkeze alan hizmetleri ortaya çıkardığına dikkat çeken Vali Özkan; "Şehrimizde insanın ihtiyaçlarına hitap edecek hem kurumsal düzeyde hem de insanın ihtiyacı neyse onlar üretilmeye devam ediyor. Köklü tarihiye Konya'da geçmişten beri insana hizmeti merkeze alan hizmetler hep yapılmıştır ve Konya ilim irfanın şekillendirdiği bir medeniyet şehri olmuştur. Bugün de açılışını yaptığımız sosyal tesis sayesinde Konyamız ilimin irfanın şekillendiği bir mekân olmayı sürdürecektir. Böyle mekânların Konya'ya kazandırılması şehrimiz açısından en büyük zenginlik kaynağıdır. Konya'ya bu mekânı kazandırdığı için Karatay Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Konya'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin arasındaki uyum bu güzel eserleri ortaya çıkarıyor. Belediyelerimizin yaptığı bu güzel nitelikli eserler o kadar fazla ki kazanan da hep Konya oluyor. Kurumların varlık sebebinin insana hizmet anlayışı hedef olunca ortaya işte böyle güzel işler çıkıyor. Konya'nın kültürü ve medeniyeti de bunu gerektiriyor. Bugün açılışı yapılan tesis de içerikleri itibariyle oldukça nitelikli. İnsanlarımıza gidecek bu hizmetlerin artarak büyümesini diliyor, Orhangazi Sosyal Tesisi'nin Konya'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Orhangazi Sosyal Tesisi, dualar eşliğinde hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri, tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Orhangazi Sosyal Tesisi'nin açılış törenine Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay mülki amirleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.