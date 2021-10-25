Orman'ın çam fıstığı tohumları çalındı - Son Dakika

Orman yetkililerinin çam fıstığı tohumlarının çalındığı bilgisinin ardından jandarma JASAT ekiplerinin araştırma ve çalışmaları neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren H.G. ve M.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Orman Genel Müdürlüğü 'nün Ula ilçesi Çörüş Mahallesinde bulunan çam fıstığı yetiştirme bahçesindeki 50 kilo tohumu çalan iki kişi JASAT timleri tarafından yakalandı.

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