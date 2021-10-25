KIRIKKALE - Orman işletme personeli ile eşi, düğünlerinde iş elbisesi giydi - Son Dakika

Kırıkkale'de Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan işçi ile eşi, iş yerinde düzenlenen düğün törenine gelin ve damatlık yerine iş elbisesi giyerek katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü Kırıkköyü Yangın İlk Müdahale ekibinde görevli Çetin Delice, hayatını birleştireceği Neşe Kapucu'ya düğünlerini iş yerinin bahçesinde yapmayı, kendileri için çok özel bu günde, gelinlik ve damatlık yerine iş elbisesi giymelerini teklif etti.

Eşinin öneriyi kabul etmesiyle hazırlıklara başlayan çift, Orman İşletme Müdürlüğü Kırıkköyü Yangın İlk Müdahale Ekip Binası bahçesini düğün için düzenletti.

Mutlu günlerinde konukların karşısına iş elbisesi giyerek çıkan çift, alanda yakılan sembolik ateşe müdahale etti. Daha sonra nikahı kıyılan Delice çifti, davetlilerle eğlendi.

Çetin Delice, AA muhabirine, böyle bir düğünle dünyaevine girmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Çetin, "Evlilik teklifini daha önce yapmıştım. Nikah merasiminin de iş yerinde yapılmasını eşime söyledim. Kendisi de kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Çok farklı, unutamayacağımız bir düğün oldu. Bundan dolayı da çok mutluyuz." diye konuştu.

Neşe Çetin de eşinin iş kıyafetlerinin gelinlik ve damatlıkları olduğunu belirterek, farklı bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.