Orman yangını çıkardıktan sonra kovalamacayla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kaçmaya başlayan ve kovalamacayla yakalanan zanlı A.İ.K'nin motosikletinde yarım şişe benzin, kibrit ve 620 avro ele geçirildi.

Son olarak merkez Çukurova ilçesinde 4 Ekim'de 3 farklı noktada yangın çıkmasının ardından harekete geçen ekipler, ormanlık alandan ayrılan motosikletli bir şüpheliyi durdurmak istedi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bölgede devriye atan polis, bir yandan da çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

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