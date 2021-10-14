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Orman yangınlarına otonom söndürme sistemi gelecek - Son Dakika

Orman yangınlarına otonom söndürme sistemi gelecek

14.10.2021 10:24

Orman yangınlarına otonom söndürme sistemi gelecek ANKARAİklim değişikliği sürecinde orman yangınları isimli çalıştaya katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İnsansız hava aracının tespit ettiği görüntüleri, sistem üzerinden hiç insan müdahalesi olmadan farklı insansız hava araçlarına...

Orman yangınlarına otonom söndürme sistemi gelecek

ANKARA - ANKARAİklim değişikliği sürecinde orman yangınları isimli çalıştaya katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İnsansız hava aracının tespit ettiği görüntüleri, sistem üzerinden hiç insan müdahalesi olmadan farklı insansız hava araçlarına aktarıp yangını söndürme hedefimiz var" diye açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği13-15 Ekim tarihleri arasında sürecek "İklim değişikliği sürecinde orman yangınları" isimli çalıştay Kızılcahamam'da bir otelde devam ediyor. Çalıştayda orman yangınları sırasında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler, teknoloji ile orman yangınları söndürme sistemleri kullanımı gibi farklı konu başlıkları bulunuyor. İnsansız Hava Araçları ile yangın tespiti yapan Orman Genel Müdürlüğü otonom bir sistem geliştirerek, insan müdahalesi olmadan orman yangınlarını söndürmesini hedefliyor. Sistem gözetleme merkezlerinden alından verileri işleyerek insansız hava araçlarının olay yerine gidip yangına müdahale etmesini hedefliyor. Bu sayede iletişim ve koordinasyonda geçen 1-2 dakika gibi bir sürede ortadan kaldırılarak daha erken müdahale edilmesi hedefleniyor.

"Yangınlarla daha güçlü mücadele için çalıştay düzenledik"

9 farklı konu başlığında 3 gün devam eden İklim değişikliği sürecinde orman yangınları seminerinde konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Orman yangınları sırasında, öncesinde ve sonrasında yapılacak konuların konuşulması için çalıştay içinde 9 farklı gurup oluşturuldu. Biz inanıyoruz Orman Genel Müdürlüğü'müzün 182 yıllık tecrübesi ve bu tecrübe ile birlikte gelişen teknoloji iklim değişikliği olumsuz etkilerini bir arada değerlendirerek ne gibi ilave katkılar yaptırılabilir. Bu konuda fikri olan herkesin düşüncelerini almak isteriz. Yangınlar ile mücadeleyi daha güçlü bir şekilde gerçekleştirebilmek için bu çalıştayı düzenledik. Bununla ilgili çok faydalı sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsan müdahalesi olmadan yangın söndürme hedefimiz var"

Dünya'da orman yangınlarında mücadelede insansız hava araçlarını kullanan ikinci ülke olduğumuzu belirten Karacabey, "Biz insansız hava araçlarını daha çok orman yangınlarını gözetlemede kullanıyoruz. Bu yıl ilk defa insansız helikopterimizi orman yangınlarında mücadelede kullandık. İnsansız araçlardan nasıl daha fazla yararlanabiliriz konusunu araştırıyoruz. İnsansız hava aracının tespit ettiği görüntüleri, sistem üzerinden hiç insan müdahalesi olmadan farklı İnsansız hava araçlarına aktarıp yangını söndürme hedefimiz var. Orman yangınlarına ne kadar erken müdahale ederseniz o kadar büyümeden müdahale etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle söndürme işlemlerinde daha başarılı oluyorsunuz. Şuanda haber alma sistemimizden aldığımız verileri yangın yönetim merkezine aktarıyoruz. Oradaki arkadaşlarımızda ekiplerimizi çıkartıyor. Bahsettiğim otonom sistemi sağladığımızda ardaki basamakları ortadan kaldıracağımız için arada geçen 1-2 dakikalık süreli kaldırmış olacağız. 2 dakika yangında çok önemli bir süredir" diye konuştu.

Orman yangınlarına otonom söndürme sistemi gelecek
Orman yangınlarına otonom söndürme sistemi gelecek
Orman yangınlarına otonom söndürme sistemi gelecek
Orman yangınlarına otonom söndürme sistemi gelecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Orman yangınlarına otonom söndürme sistemi gelecek - Son Dakika


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