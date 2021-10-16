ORMANAĞZI MAHALLESİ'NDE SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ - Son Dakika

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı en eski ve en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Ormanağzı Mahallesi'nde sonbahar bir başka güzel. Yeşil örtüsü ağaçların arasındaki mahallede sonbaharla birlikte adeta kartpostallık görüntüler yaşanıyor. Erzurum'un en düşük rakımlı ilçelerinden biri olan Olur'a 26 kilometre uzaklıktaki Ormanağzı Mahallesi, her mevsim başka bir güzellik taşıyor. Coğrafi işaret tescil belgeli dut pekmezi üretimi ve karnavas bezi üretimiyle öne çıkan Ormanağzı mahallesi, sonbaharla birlikte gelenlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Mahalleye ait yaylalar da sonbaharla birlikte kartpostallık görüntüler yaşatıyor. Ballıca yaylasında yaşamını sürdüren Musa Kaya (73), Bizim burada sonbahar başka bir güzel. Temiz hava, oksijeni bol mahallemizin benzeri yok bu civarda dedi. Yöre halkından İsmail Hakkı Ekinci ise Ormanağzı köyünde sonbahar mevsimi mükemmel. Buraya gelince huzur buluyorum. Sanki sulu boya ile boyanmış doğa harikası bir yer diye konuştu.