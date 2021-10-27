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'Ormanlarımız Yok Olmasın' sergisi Ormanya'da açıldı - Son Dakika

'Ormanlarımız Yok Olmasın' sergisi Ormanya'da açıldı

27.10.2021 10:40
'Ormanlarımız Yok Olmasın' sergisi Ormanya'da açıldı

"Ormanlarımız Yok Olmasın" temalı canlı performans resim etkinliğinde Ormanya'yı tuvallerine taşıyan öğrencilerin eserleri sergilenmeye başladı.

Güzel Sanatlar ve Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrenciler, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için "Ormanlarımız Yok Olmasın" temalı canlı performans resim etkinliği düzenlenmişti. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanı Ormanya'da gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin, doğayı tuvallerine yansıttığı eserler Ormanya Sergi Salonu'nda sergilenmeye başladı.

ORMANLARIMIZ YOK OLMASIN

Kartepe Güzel Sanatlar Lisesi, Çayırova Yapı Kredi ve Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Gebze Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden "1000 Okul Projesi" kapsamında sergilenmeye değer görülen eser sahipleri ile yepyeni bir proje daha hayat buldu. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğince gerçekleştirilen "Ormanlarımız Yok Olmasın" temalı canlı performans resim etkinliği 33 öğrenciyle Ormanya'da gerçekleştirilmişti. Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Güzel Sanatlar Liselerinde eğitim gören öğrenciler Ormanya'da hayal güçlerini konuşturduğu eserler, sergilenmeye başladı.

ORMANYA ZİYARETÇİLERİ SANATA DOYACAK

Ormanya'da Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi, Ormanköy, Göller, Böcek Oteli, Yaban Yaşam Alanı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gibi bölümlerde gerçekleşen canlı performans resim etkinliğinde ortaya çıkan eserler Ormanya Sergi Salonunda görücüye çıktı. Ormanlarımız yok olmasın temasıyla farkındalık oluşturmak isteyen öğrencilerin çizimleri 15 Aralık tarihine kadarOrmanya Sergi Salonunda gezilebilecek.

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'Ormanlarımız Yok Olmasın' sergisi Ormanya'da açıldı

Anadolu Lisesi, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Ormanlarımız Yok Olmasın' sergisi Ormanya'da açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Ormanlarımız Yok Olmasın' sergisi Ormanya'da açıldı - Son Dakika
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