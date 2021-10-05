ORMANLIK ALANA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Karaman beldesinde meydana geldi. Ali Rıza Çolakoğlu yönetimindeki 67 ABD 181 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere kenarındaki ormanlık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ali Rıza Çolakoğlu ve kardeşi Rabia Demir yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, yaralıları otomobilden çıkardı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Çolakoğlu ve Demir'i ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.