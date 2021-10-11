Ormanya'da doğal yaşama dönemeyen leylekler için özel barınak hazırlandı - Son Dakika

Kocaeli'de Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra doğal yaşamına dönemeyen leyleklere, yeni hizmete açılan "Düşkün Leylekler Evi"nde bakılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, göç yorgunluğu, yara, kırık kanat, yuvadan düşme ve darbe sonrası travma gibi nedenlerle Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen leyleklere gerekli müdahaleler yapılıyor.

Burada iyileşme sürecini tamamlayan leylekler, daha sonra doğaya salınıyor.

Doğal yaşam alanına dönmesi mümkün olmayan leylekler için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda "Düşkün Leylekler Evi" hizmete alındı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'ya inşa edilen leylek hastanesi Gurabahane-i Laklakan'dan esinlenerek yapılan özel barınak, 800 metrekare açık ve 90 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Barınak içerisinde kum havuzu, su havuzu, leylek yuvaları, kuluçka odası, mutfak ve yemlik deposu yer alıyor.