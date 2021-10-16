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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılara karşı tek taraflı ateşkes ilan edildi - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılara karşı tek taraflı ateşkes ilan edildi

16.10.2021 07:16
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılara karşı tek taraflı ateşkes ilan edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, ateşkes ilan ederek, isyancı gruplara karşı yürütülen bütün operasyonları askıya aldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, ateşkes ilan ederek, isyancı gruplara karşı yürütülen bütün operasyonları askıya aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi, Cumhurbaşkanı Toudera'nın halka hitap ettiği "Ulusal Topraklarda Ateşkes Beyannamesi" başlıklı metni yayımladı.

Beyannamede Toudera, tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Göreve başladığı 2016'dan bu yana, ülkesinde barışı tesis etmek için çaba sarf ettiğini belirten Toudera, yeni bir ulus, yeni bir hukuk devleti için her zaman diyalog yolunu tercih ettiğini belirtti.

Anayasaya göre görevinin her türlü saldırıya karşı ülkesini ve halkını korumak olgunu belirten Cumhurbaşkanı, yaşanan vahşet ve adaletsizlikler, çekilen acılar ne olursa olsun barışa bir şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Barışa şans vermek için silahlı isyancı gruplara karşı yürütülen bütün operasyonları askıya aldığını belirten Toudera, isyancı gruplara derhal bütün silahlı eylemlere son verme çağrısı yaptı.

OAC'deki son çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi, "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için 18 Aralık 2020'de harekat başlatmıştı.

OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Orta Afrika, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılara karşı tek taraflı ateşkes ilan edildi - Son Dakika


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