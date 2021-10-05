Orta Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor - Son Dakika

Orta Karadeniz'de bugün öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Sinop ile Ordu arasında bugün beklenen fırtınanın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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