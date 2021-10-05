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Orta Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor - Son Dakika

Orta Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor

05.10.2021 11:11
Orta Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor, System.String[]

Orta Karadeniz'de bugün öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde fırtına öngörülüyor.

Orta Karadeniz'de bugün öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Sinop ile Ordu arasında bugün beklenen fırtınanın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji, Karadeniz, Fırtına, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor - Son Dakika


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