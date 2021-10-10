Ortahisar Belediyesi evde bakım hizmetleri ekipleri 186 aileye destek veriyor - Son Dakika

Ortahisar Belediyesince kurulan evde bakım hizmetleri birimindeki 11 kişilik ekibin, haftanın belirli günlerinde 186 aileye hizmet götürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2014 yılında kurulan birimde 1 hemşire, 1 sosyolog, 1 şoför ile 8 hizmet elamanın görev yaptığı belirtildi.

Muhtaç, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların evlerinde çeşitli hizmetlerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, ekiplerin maske, eldiven ve sosyal mesafe gibi virüsten korunma kurallarına da riayet ettiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ekiplerin vatandaşların her türlü talebiyle yakından ilgilendiğini, başta yemek yapımı ve ev temizliği olmak üzere kişisel temizlik ve alışveriş gibi ihtiyaçların da karşılandığını belirtti.

Genç, Osmanlı ve Selçuklu medeniyetinde vakıf kültürünün sosyal yaşamın en önemli dinamiği olduğuna vurgu yaparak, "Vakıfların üstlendiği sosyal sorumluluk görevini şu anda evde bakım hizmetleri ekibimiz yürütüyor. Sosyal belediyecilik ilkesi gereği haftalık ve aylık olarak belirlenen programlar dahilinde evde bakım hizmeti veriyoruz." ifadesini kullandı.

Belediyenin imkanları kapsamında evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sayısını daha da artıracaklarına işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Belediyemiz kurumsallaşmaya başladığı andan itibaren her geçen yıl hizmet yelpazemizi genişlettik. Bu doğrultuda her geçen yıl evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayımızı artırıyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. O nedenle empati yaparak bu hizmeti bakıma muhtaç vatandaşlarımıza götürüyoruz. Türkiye'de yaşlı nüfus hızla artıyor. Dolayısıyla evde bakım hizmeti talep eden vatandaş sayımız da bununla doğru orantılı olarak artıyor. Biz de şartları tutanları tespit ederek vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Şu anda 186 aile kişi bazında ise 311 kişiye evde bakım hizmeti veriyoruz. Bunu bir lütuf olarak değil, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza karşı bir görev ve sorumluluk bilinciyle yerine getiriyoruz."

Genç, Kovid-19 nedeniyle hem personelin hem de bakıma muhtaç vatandaşların zarar görmemesi için temizlik kurallarına uyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu konuda oldukça hassas hareket ediyorlar. Çünkü hem personelimizin hem de yaşlılarımızın sağlığı her şeyden çok önemli. Personelimiz rutin işlerini yapmalarının yanında hizmet alan vatandaşlarımızla sohbet ederek bir nevi onların sosyal ihtiyaçlarını da gideriyor. Bu yönden de vatandaşlarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak moral anlamında da kendilerine destek oluyoruz. Kendilerinin yalnız olmadığını, kimsesiz olmadıklarını hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Bu mutluluk da bize yeter."