Ortaköy'de scooter denetiminde ilginç anlar: Scooterla kova taşıdı - Son Dakika

Beşiktaş Ortaköy'de trafik ekipleri tarafından elektrikli scooter kullananlara yönelik bir denetim gerçekleştirildi. Elektrikli scooterda kova taşıyan 15 yaşındaki bir çocuğun da denetime takıldığı uygulamada, kurallara uymayan sürücülere hem gerekli uyarılar yapıldı hem de cezai işlem uygulandı.

Pandemi sürecinde kullanım oranı artan elektrikli scooterlar için denetimler daha da artırıldı. Bu kapsamda İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortaköy'de elektrikli scooter denetimi gerçekleştirildi. Elektrikli scooterda arkasında yolcu taşıyanlar, sırt çantası haricinde yük taşıyanlar ve scooter kullanmak için yeterli yaş sınırının altında olanlar tek tek durduruldu. Durdurulan şahıslara kurallara uymadıkları gerekçesiyle 314'er lira para cezası uygulandı.

Scooter ile kova taşıdı

Elektrikli scooterda yük ve yolcu taşıdığı gerekçesiyle durdurulan şahıslardan birinin aynı zamanda yaş sınırının da altında olduğu ortaya çıktı. Yeni yönetmelikle birlikte scooter kullanma yaş sınırı 15 yaşını bitirmiş olmak şeklinde belirlendi. Aynı anda 2 kuralı da ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan gencin aynı zamanda belirtilen yaş sınırının da altında olduğu belirlendi. Denetim süresince durdurulan şahıslara ceza kesildikten sonra gerekli uyarı ve hatırlatmalar yapıldı. Elektrik scooter kullanımına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL