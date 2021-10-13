Üye Girişi
Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yeniden düzenlendi - Son Dakika

Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yeniden düzenlendi

13.10.2021 15:35
Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yeniden düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Yönetmelikle, 7 Eylül 2013 tarihli yönetmeliğin, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme, sınıf tekrarı ve öğrenim hakkını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.

Merkezi sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kendi arasındaki nakil ve geçiş işlemlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkanı sağlandı.

11'nci sınıf sonunda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, öğrenim hakkını kullanmamış sayılacak ve öğrenci, meslek derslerinden göreceği eğitime bağlı olarak bir üst sınıfa devam edecek, Anadolu imam hatip liselerine geçiş yapan öğrenciler de istemeleri halinde bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Nakil ve geçiş kriterleri güncellendi

Öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması halinde puan üstünlüğüne göre yapılan, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerde, şartların eşitliği halinde "yaşı küçük" öğrenciye öncelik veriliyordu.

Değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hali ile yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, değerlendirme kriterlerine standart getirildi. Bu durumdaki nakil ve geçişlerde, başarı puanına öncelik verildi, eşitliğin yine bozulmaması halinde "yaş küçüklüğü" sıralamada son kriter olarak düzenlendi.

milli eğitim bakanlığı, Gazete, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yeniden düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı 16:30 Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu 15:01 Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi 14:52 Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Tanju Özcan, TRT dizisindeki 14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu

Son Dakika Haberleri
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
16:13 Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
15:59 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu
15:32 Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta         
16:36
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları         
16:14
Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! "Çaki" lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı         
16:06
Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim         
16:00
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu         
14:35
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 16:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yeniden düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement