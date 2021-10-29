OSB Teknik Koleji'nde 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Organize Sanayi Bölgesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Kayseri OSB teknik Koleji'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlamalarda, öğrenciler tarafından şiir okundu, kahramanlık türküleri seslendirildi ve Cumhuriyet'i anlatan oratoryo sunuldu.

Öğrenciler tarafından ortasında ay yıldızın bulunduğu Türkiye haritası ve 1923 kareografisi oluşturuldu.

Kutlamalar sırasında içerisinde kırmızı ve beyaz balonların bulunduğu dev Türk Bayrağı açıldı.

Etkinliği veliler de izledi.