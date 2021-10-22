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Osman Şahan: Futbolda takım ruhu önemli - Son Dakika

Osman Şahan: Futbolda takım ruhu önemli

22.10.2021 13:53
Osman Şahan: Futbolda takım ruhu önemli

Yıldız futbolcu Olcay Şahan'ın da menajerliğini yapan Players and more sportmanagment GMBH Ceo'su Menajer Osman Şahan Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Osman Şahan kardeşi Olcay Şahan'ın menajeri olarak, Türkiye'deki ve Avrupa'daki futbol dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıklayarak, gelişmeler hakkında bilgilerini paylaşacağını söyledi.

Gelişmeleri takip etmekle birlikte, yeni transferler hakkında da bilgi topladığını, uluslararası ve ulusal takımlar arasındaki yeni düzenlemeler, gelişmeler olacağını da bildirdi. Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış olan Olcay Şahan'ın kariyerinde de yeni gelişmeler olacağını açıklayan Osman Şahan, menajer olarak, futbolcu için en iyi olacağı takımı bilmesinin önemini vurguladı.

Futbolda önemli beş kural

Şahan "Futbolda önemli beş kuraldan birincisi oyuncunun takım ruhunu taşımasıdır. İkincisi de takıma uyum sağlayacak karakterde olmasıdır. Üçüncüsü takımını sevmesi, takımıyla birlik beraberlik içinde olmasıdır. Disiplinli ve özgüvenli olmakla birlikte son olarak da takımını yükselişe geçirmek için hırsını doğru yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

En iyi takımlar, en iyi oyuncu birlikteliklerinden çıkmaktadır. Bir oyuncunun bile takıma uyumlu olmaması, birlikte hareket etmeyi bilmemesi takımın başarısız olmasına neden olacaktır. Menajer olarak bunu Türkiye'de ve tün dünyada takip ediyorum" dedi.

Uyum başarı getiriyor

Türkiye futbolunu başarılı bulan Osman Şahan, özellikle liglerde başarılı olan takımların başarısının oyuncuların uyumundan kaynaklandığını, takım ruhunun yüksek olmasıyla, oyuncuların profesyonel alanda da özverili olmalarına yaradığını düşündüğünü belirtti.

Uluslararası transferlerle ilgili görüşlerini paylaşan Osman Şahan için Türkiye'deki futbolun başarısını da analiz ederken, 2021 yılındaki oyuncuların transferlerini takip ettiğini söyledi. Avrupa ve Türkiye'deki futbolu yakından takip eden biri olarak, oyuncuların disiplinli ve takımını severek hareket etmelerinin verdiği özgüveni iyi bulduğunu söylüyor. 2022 yılındaki Türkiye liginde de bunların etkili olacağını ve profesyonel oyuncu kazanımlarıyla takımların liglerde üst sıralara taşınacağını düşünüyor.

Olcay Şahan, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Osman Şahan: Futbolda takım ruhu önemli - Son Dakika


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