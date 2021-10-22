Üye Girişi
Osmaniye Belediyesi 5'inci Kitap Fuarı öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılımı ile açıldı - Son Dakika

Osmaniye Belediyesi 5'inci Kitap Fuarı öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılımı ile açıldı

22.10.2021 16:25
Osmaniye Belediyesi 5'inci Kitap Fuarı öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılımı ile açıldı

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan ulusal boyutta 5'inci kitap fuarı görkemli bir törenle kapılarını okur severlere açtı.

Yoğun ilgi eşliğinde gerçekleşen açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Masal Park yanı 3 bin 400 metrekare alanda kurulu 31 Ekim'e kadar açık kalacak kitap fuarı boyunca 150 yazar, imza günleri ve 28 söyleşi programıyla kitapseverler ile buluşacak. Kitap fuarı 80 stantta 165 yayınevi ve marka Osmaniyelilere 10 gün boyunca hizmet verecek.

Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarına onur konuğu olarak katılan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un torunu Yazar Selma Argon Ersoy açılış programının ardından 'Dedem Mehmet Akif Ersoy' isimli söyleşi gerçekleştirdi. Yazar Ersoy, "Dedem sayesinde Türkiye çapında, Türklerin yaşadığı her yerde yurtdışında da, çok büyük bir ailem var. Her gittiğim yerde aileme her gün her yaştan insanlar katılıyor. Ne mutlu bana ki çok büyük bir aileye sahibim. Teşekkür ediyorum hepinize."dedi. Yazar Selma Argon Ersoy sözlerinin devamında Dedesi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı. Selma Argon Ersoy, Kitap Fuarının hayırlı olmasını dileyerek Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür etti.

Ulusal boyutta düzenlenen kitap fuarı açılışında konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Belediyemizce yaptığımız ve yapacağımız pek çok hizmetin ötesinde bir hizmet olarak gördüğümüz kitap fuarımıza katkı ve katılım sağlayan sevgili gençler, değerli hemşerilerim herkesi en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Belediyenin yerel yönetim olarak görevi bulunduğu muhitte yaşayanların yaşam kalite ve konforunu yükseltecek, onların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayabilecek hizmetler üretebilmektir. Pandeminin de etkisiyle insanlar arasında sosyalleşme koptu. Dolayısıyla sosyalleşmenin kopması neticesinde insanlar bir sandalyede bilgisayarla baş başa kaldılar. Bizim ve çocuklarımızın daha fazla sosyalleşmeye ve çok daha fazla okumaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Osmaniyemizde kitap fuarını düzenlememizdeki esas amacımız budur. Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarımız hemşerilerimize ve Osmaniyemize hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerini kullandı.

Başkan Kadir Kara, Osmaniyeli yazarımız Bestami Yazgan'a yaşam boyu onur plaketi takdim etti.

Yazar Yazgan ise yaptığı kısa konuşmasında; "Kitaba gönül veren aziz Osmaniyeli hemşerilerime, Sayın Valimize ve Sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya teşekkür ediyorum." Dedi.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz programda yaptığı konuşmada; "Gelenekselleşmiş bir hal aldığını gördüğümüz Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarını yapılmasını sağlayan kıymetli belediye başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum. Çocuklarımızın geleceğe daha sağlıklı ve güvenle bakabilecek şekilde yetişmesi için 7'den 70'e hepimizin daha çok kitap okumamız gerekiyor. Kitap fuarı, kitap okumamıza, ilimizin kültürünün gelişmesine çok katkı sağlayacak bir projedir. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimden 10 günlük kitap fuarı süreci iyi değerlendirmelerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz fuarın onur konuğu Yazar Selma Argon Ersoy'a katkı ve katılımlarından dolayı plaket ve çiçek verdi.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte Fuar alanını gezerek yayınevi stantlarını ziyaret ettiler.

Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarı açılış programına Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Ali Gizlice, Fuarın Onur Konuğu İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Torunu Yazar Selma Argon Ersoy, Osmaniyeli Şairimiz Bestami Yazgan, siyasi parti il, ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye Belediyesi 5'inci Kitap Fuarı öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılımı ile açıldı

Mehmet Akif Ersoy, Kadir Kara, Osmaniye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Osmaniye Belediyesi 5'inci Kitap Fuarı öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılımı ile açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz hakkında açıklama yaptı: ABD hukukuna göre suçlu değildir 16:25 SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz hakkında açıklama yaptı: ABD hukukuna göre suçlu değildir Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları 16:07 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı 15:56 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı
Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı 15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor 15:32 Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor Tepki çeken baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar 15:05 Tepki çeken baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası 14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:25 SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz hakkında açıklama yaptı: ABD hukukuna göre suçlu değildir
16:23 Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı
16:06 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
16:02 Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor
15:55 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı
15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı
15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
15:09 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı         
16:23
Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor         
16:03
Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti         
15:53
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor         
15:08
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış         
14:57
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 16:37:19. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye Belediyesi 5'inci Kitap Fuarı öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılımı ile açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement