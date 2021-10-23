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OSMANİYE BELEDİYESİ 5. KİTAP FUARI, KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

OSMANİYE BELEDİYESİ 5. KİTAP FUARI, KAPILARINI AÇTI

23.10.2021 16:08

OSMANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

OSMANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan ulusal boyutta ki 5'inci Kitap Fuarı, görkemli bir törenle açıldı. Yoğun ilgi eşliğinde gerçekleşen açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Masal Park yanında 3 bin 400 metrekare alanda kurulu 31 Ekim'e kadar açık kalacak kitap fuarında, 150 yazar, imza günleri ve 28 söyleşi programıyla kitapseverler ile buluşacak. Kitap fuarı 80 stantta 165 yayınevi ve marka Osmaniyelilere 10 gün boyunca hizmet verecek.

Osmaniye Belediyesi 5. Kitap Fuarı'na onur konuğu olarak katılan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Yazar Selma Argon Ersoy açılış programının ardından 'Dedem Mehmet Akif Ersoy' isimli söyleşi gerçekleştirdi. Yazar Ersoy, 'Dedem sayesinde Türkiye çapında, Türklerin yaşadığı her yerde yurtdışında da, çok büyük bir ailem var. Her gittiğim yerde aileme her gün her yaştan insanlar katılıyor. Ne mutlu bana ki çok büyük bir aileye sahibim. Teşekkür ediyorum hepinize' dedi.

'DAHA FAZLA OKUMAYA İHTİYAÇ VAR'

Yazar Selma Argon Ersoy sözlerinin devamında Dedesi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı. Selma Argon Ersoy, Kitap Fuarı'nın hayırlı olmasını dileyerek Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür etti. Ulusal boyutta düzenlenen kitap fuarı açılışında konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise, 'Belediyenin yerel yönetim olarak görevi bulunduğu muhitte yaşayanların yaşam kalite ve konforunu yükseltecek, onların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayabilecek hizmetler üretebilmektir. Pandeminin de etkisiyle insanlar arasında sosyalleşme koptu. Dolayısıyla sosyalleşmenin kopması neticesinde insanlar bir sandalyede bilgisayarla baş başa kaldılar. Bizim ve çocuklarımızın daha fazla sosyalleşmeye ve çok daha fazla okumaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Osmaniyemizde kitap fuarını düzenlememizdeki esas amacımız budur. Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniye Belediyesi 5. Kitap Fuarımız hemşerilerimize ve Osmaniyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'ÇOK KATKI SAĞLAYACA BİR PROJE'

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise, 'Gelenekselleşmiş bir hal aldığını gördüğümüz Osmaniye Belediyesi 5. Kitap Fuarı'nın yapılmasını sağlayan belediye başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum. Çocuklarımızın geleceğe daha sağlıklı ve güvenle bakabilecek şekilde yetişmesi için 7'den 70'e hepimizin daha çok kitap okumamız gerekiyor. Kitap fuarı, kitap okumamıza, ilimizin kültürünün gelişmesine çok katkı sağlayacak bir projedir. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimden 10 günlük kitap fuarı süreci iyi değerlendirmelerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum.' İfadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, fuarın onur konuğu Yazar Selma Argon Ersoy'a katkı ve katılımlarından dolayı plaket ve çiçek verdi. Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, birlikte fuar alanını gezerek yayınevi stantlarını ziyaret ettiler.

GÖRÜTÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kitap Fuarı açılış kurdelesinin kesilmesi

Protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte kurdele kesmesi

Plaket takdim töreninden detay

Fuar içerisindeki Kalabalıktan genel detay

Fuar içerisindeki yayın evleri stantlarının gezilmesi

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Yazar Selma Argon Ersoy röp

Stantların gezilmesinden detay

Vali Erdinç Yılmaz röp.

Kadir Kara röp.

Kitap stantlarından yakın detaylar

Öğrencilerin stantlarını gezmesi

Bir kitapsever ile röp.

Kitabını fuarda tanıtan bir yazar ile röp.

Kitap Fuarı yazısından detay

Haber: İbrahim EMÜL ? Kamera: OSMANİYE, (DHA)

OSMANİYE BELEDİYESİ 5. KİTAP FUARI, KAPILARINI AÇTI
OSMANİYE BELEDİYESİ 5. KİTAP FUARI, KAPILARINI AÇTI
OSMANİYE BELEDİYESİ 5. KİTAP FUARI, KAPILARINI AÇTI
OSMANİYE BELEDİYESİ 5. KİTAP FUARI, KAPILARINI AÇTI

Mehmet Akif Ersoy, Osmaniye, Milli, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE BELEDİYESİ 5. KİTAP FUARI, KAPILARINI AÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE BELEDİYESİ 5. KİTAP FUARI, KAPILARINI AÇTI - Son Dakika
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