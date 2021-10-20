Osmaniye'de 6. Kolordu Bölge Bando takımından halk konseri - Son Dakika

Osmaniye'de Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adana 6. Kolordu Bölge Bandosu halk konseri düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konseri Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve çok sayıda vatandaş izledi.

Bando, askeri marşlar ve popüler parçaları seslendirirken, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.

Konserin ardından Vali Yılmaz, bando ekibini tebrik etti.