Üye Girişi
Osmaniye'de 6. Kolordu Bölge Bando takımından halk konseri - Son Dakika

Osmaniye'de 6. Kolordu Bölge Bando takımından halk konseri

20.10.2021 15:25
Osmaniye'de 6. Kolordu Bölge Bando takımından halk konseri

Osmaniye'de Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adana 6. Kolordu Bölge Bandosu halk konseri düzenledi.

Osmaniye'de Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adana 6. Kolordu Bölge Bandosu halk konseri düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konseri Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve çok sayıda vatandaş izledi.

Bando, askeri marşlar ve popüler parçaları seslendirirken, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.

Konserin ardından Vali Yılmaz, bando ekibini tebrik etti.

Cumhuriyet Meydanı, Osmaniye, Sakarya, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 6. Kolordu Bölge Bando takımından halk konseri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sektörün liderleri 3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde buluştu! Gıdadaki en önemli iki sorunu masaya yatırdılar 15:23 Sektörün liderleri 3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde buluştu! Gıdadaki en önemli iki sorunu masaya yatırdılar İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü bu sözlerle kendini savundu: Taksim'de 50 euroya yolcu taşıyorlar 15:05 İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü bu sözlerle kendini savundu: Taksim'de 50 euroya yolcu taşıyorlar 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu, 14:28 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi 14:26 Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı 13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı 13:16 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı

Son Dakika Haberleri
15:18 Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü
15:03 Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı
15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı
14:56 Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü
14:54 Son dakika magazin haberleri!
14:53 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı
14:52 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti
14:51 Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak
14:27 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı
14:21 İngiltere'den önemli geri dönüşüm hareketi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın üretecekler
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:25
Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü         
15:18
Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı         
15:04
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu         
14:49
KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor         
14:26
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı         
12:06
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 15:30:26. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 6. Kolordu Bölge Bando takımından halk konseri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement