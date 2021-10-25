Osmaniye'de bir vatandaş intihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirdi - Son Dakika

Osmaniye'de bir vatandaş intihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirdi

Köprünün demir korkuluklarında bayılıp kalan adamı jandarma düşmesin diye iple bağladı, Afad ekipleri kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'ni Düziçi ilçesinde intihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirip bayılan adamı jandarma ve AFAD kurtardı.

Edinilen bilgiye göre ailesi ile tartışma yaşayan İbrahim Kekik evden ayrılarak Berke Barajı ile Düziçi ilçesi arasındaki köprüye geldi. Daha sonra intihar etmek için köprüden, demir korkuluklara inen adamı, barajın güvenlik görevlileri güvenlik kameralarından fark etti. Köprüde bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu ihbarı alan jandarma ekipleri olay yerine geldi. Jandarma olay yerine geldikten sonra, epilepsi hastası öğrenilen İbrahim Kekik, intihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirerek bayıldı. Köprünün demir korkuluklarında kalan adamı düşmesin diye iple bağlayan Jandarma ekipleri durumu Afad'a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Afad'a bağlı arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu, köprü korkuluklarında baygın şekilde duran İbrahim Kekik'i bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Sağlık kontrolü için Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Kekik, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.