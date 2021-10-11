Üye Girişi
Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika

Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı

11.10.2021 12:47
Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği (ODAK) üyeleri temmuzda çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda, "Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin" sloganıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği (ODAK) üyeleri temmuzda çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda, "Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin" sloganıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, ormanların önemine dikkati çekmek için yürüyüş etkinliği yaptıklarını belirtti.

Yanan ormanlık alanda yürümenin üzüntü verici olduğunu aktaran Doğan, "Bu yıl ülkemizde yaşanan orman yangınlarından ilimiz de etkilendi. Milli Park statüsünde olan Aslantaş Milli Parkımız da bu yangında büyük zarar gördü. Kulüp gönüllülerimizle yangında gönüllü olarak çalıştık. Bölgede doğa yürüyüşü düzenleyip yangının zararlarını yerinde görüp hissettik. Bölgede uçan bir kuş bile göremedik. Ağaçlık alanda yürümeye başladığımızda, yeşilin nasıl da doğaya serinlik, oksijen kattığını hissederek yürüdük." dedi.

Etkinlikte yaban hayvanları için doğaya yem de bırakıldı.

Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı
Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı
Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı
Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı
Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı

Dağcılık ve Doğa Sporları, Ömer Faruk Günay, Osmaniye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil'in gizemli paylaşımının sırrı belli oldu! James Rodriguez'e özendi 14:07 Mesut Özil'in gizemli paylaşımının sırrı belli oldu! James Rodriguez'e özendi Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı 13:54 Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? 13:34 Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?
Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı 13:20 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız 12:48 Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar 12:23 Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti 12:06 Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 11:22 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor

Son Dakika Haberleri
14:05 Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü
13:54 Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı
13:49 Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi
13:33 Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?
13:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021
13:19 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı
12:57 Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı
12:47 Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız
12:33 Apple resmen duyurdu! Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor
12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu
Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş         
14:10
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu         
13:32
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu         
12:25
Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı         
12:14
Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar         
11:46
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi         
11:00
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
10:58
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 14:15:40. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement