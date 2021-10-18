Osmaniye'de DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de terör örgütleri DEAŞ ve YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ ve YPG/PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.

Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'de YPG/PKK'nın bomba uzmanı olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen Suriyeli H.Ş. ile DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla Suriyeli A.S. ve E.T, sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.