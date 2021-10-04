Osmaniye'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Osmaniye'de "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri ve öğrenciler, Devlet Bahçeli Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sonunda Vali Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan standı gezdi.

Vali Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada sağlıklı bir yaşam için herkesin mutlaka spor yapması ve hareket halinde olması gerektiğini belirtti.