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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

20.10.2021 09:03
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Osmaniye- Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın için çevre illerden de takviye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın saat 09.00 sıralarında kontrol altında alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.


Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika
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