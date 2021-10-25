Osmaniye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı - Son Dakika

Osmaniye'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı yapıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Özel İdare Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki çalıştayda yaptığı konuşmada kadınların hayatın her alanında etkin yer almaları gerektiğini belirtti.

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde herkese görev düştüğünü dile getiren Yılmaz, şiddetin her türlüsünü, bitirinceye kadar sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Serap Durucan da kadına yönelik şiddetle ilgili durum analizi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı, hakkında bilgilendirme yaptı.