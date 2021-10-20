Osmaniye'de kurulan pilot icra dairesi törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı'nca başlatılan İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi kapsamında Osmaniye'de kurulan pilot icra dairesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Valilik kampüsünde düzenlenen törene İcra Daireleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ömer Dursun, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Karabulut, Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, hakim, savcı ve avukatlar ile adliye personeli katıldı.

Törende konuşan İcra Daireleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ömer Dursun, projenin İspanya Adalet Bakanlığı ile ortaklaşa 2011 yılında hayata geçirildiğini, 2021 yılında ise projenin tamamlandığını belirterek, "Bu yıl nisan ayı itibariyle projemiz bitti. Ancak biz yeni modele uygun icra dairelerini açmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızın devam etmesi, icraların yenilenmesinin artması, bizim sistemimizin daha iyi daha hızlı daha verimli çalışmasını sağlayacak." dedi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Karabulut da, yeni icra dairesi modeliyle vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunulacağını kaydederek, "İlimizde başlatılan yeni icra dairesi modelinde birden fazla icra dairesi modeli kaldırılarak esas ve aile, mali işlemler, satış, dosya arşiv, haciz işlemleri, danışma ve kalite yönetim bürosu gibi alt birimlerde tek bir icra dairesi çatısı altında toplanmıştır. Önce hizmetlerin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarla yapmış olduğumuz açılış, mevcut icra dairelerimizin tek çatı altında toplanmasıdır. İcra Dairelerinde bütünlüğün, koordinasyonun ve mükemmelliğin hedeflendiği yeni icra modeli ile vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir hizmet sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek icra dairesini hizmete açtı.